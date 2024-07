Guarda le Olimpiadi su Sky grazie alla nuova super offerta

Tra dieci giorni esatti, a Parigi, prenderà il via la 33esima edizione dei Giochi olimpici moderni. Se sei alla ricerca di un'offerta per guardare tutti gli appuntamenti più importanti delle prossime Olimpiadi, ti segnaliamo la nuova offerta su Sky: i pacchetti Sky Calcio e Sky TV, con i canali di Eurosport inclusi, in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro.

Grazie alla diretta dei canali di Eurosport, è possibile seguire tutti i momenti clou delle Olimpiadi di Parigi, molti dei quali avranno per protagonisti gli atleti azzurri. A partire da Marcell Jacobs (foto di copertina), intenzionato a confermare l'oro olimpico vinto a Tokyo tre anni fa pochi minuti dopo l'impresa di Tamberi sul salto in lungo.

Sky Calcio + Sky TV e canali Eurosport in offerta a 14,90 euro al mese

In occasione delle Olimpiadi, l'offerta di Eurosport per gli abbonati Sky prevede l'aggiunta di 8 nuovi canali dedicati, per la più ampia liberta di visione possibile. Tra questi vi sarà anche un nuovo canale in 4K.

Al termine dei Giochi di Parigi, la programmazione di Eurosport proseguirà con i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inclusi nel pacchetto vi sono gli sport invernali, due tornei del Grande Slam (Australian Open e Roland Garros), il meglio del ciclismo (Giro, Tour e Vuelta inclusi), la LBA Serie A e l'Eurolega (basket).

L'offerta in corso è valida solo online fino al 28 luglio. Al termine, il prezzo tornerà a essere quello di listino, ossia 33 euro. Per maggiori informazioni e per procedere con l'attivazione, collegati su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.