Guarda la TV italiana dall'estero in streaming con AtlasVPN

Ti trovi all'estero e non vuoi perderti la TV italiana? Nessun problema perché ti basta utilizzare una piattaforma come AtlasVPN per accedere, ad esempio, a RaiPlay o Mediaset Infinity per dare uno sguardo ai tuoi contenuti preferiti anche se non ti trovi a casa. Ti spieghiamo subito come funziona.

AtlasVPN: il tuo strumento per guardare la TV italiana dall'estero

AtlasVPN è una rete virtuale privata che ti permette, tra le altre cose, di simulare la tua posizione da un luogo differente da quello in cui ti trovi in quel momento. Quindi, mettendo caso che ti trovi in un paese estero ti basterà acquistare un abbonamento, sfruttando la prova gratuita o le tante offerte disponibili e, una volta attivato, installarlo sul dispositivo che vuoi usare per la visione e scegliere un server italiano.

Fatto questo vedrai come per magia che riuscirai ad accedere agli stessi servizi e abbonamenti che utilizzavi in Italia: RaiPlay e Mediaset Infinity, con i programmi della TV italiana, saranno subito a tua completa disposizione. Ma non solo: se hai un abbonamento Netflix, DAZN, Disney+, NOW e altro ancora potrai utilizzarli regolarmente accedendo ai nostri cataloghi o alle eventuali dirette in streaming, nel caso ad esempio dello sport per DAZN e NOW.

Come vedi insomma è tutto molto semplice: ti basta acquistare un abbonamento AtlasVPN (occhio alle offerte!), selezionare un server italiano e a quel punto comportarti semplicemente come se ti trovassi ancora nel nostro paese.

