Guarda la serie Netflix Emily in Paris 4 con la nuova promozione Sky

Questo mese su Netflix sono usciti i nuovi episodi della quarta stagione di Emily in Paris. La serie tv con protagonista l'attrice britannica Lily Collins, figlia del noto cantautore londinese Phil Collins, è il nuovo fenomeno della serialità a livello internazionale, complice l'enorme successo di quest'ultimo capitolo.

Per l'occasione, Sky ha rilanciato la promo Intrattenimento plus, che consente di guardare le serie e gli show di Sky e tutto il catalogo Netflix senza interruzioni pubblicitarie a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. L'offerta, che può essere attivata online tramite questa pagina, è disponibile anche per chi ha già un account Netflix attivo.

L'offerta Intrattenimento plus, con Sky e Netflix insieme, include le produzioni Sky Original, gli show, le news, i documentari e le serie Sky, più l'accesso all'intero catalogo di Netflix e alle sue funzionalità, inclusi dunque programmi per bambini, documentari, film e serie tv. In più comprende il nuovo decoder Sky Stream, per un'esperienza di intrattenimento rivoluzionaria rispetto al passato.

Con Sky Stream è infatti possibile sfruttare il supporto al controllo vocale per trovare il contenuto che si desidera guardare soltanto con la propria voce. Inoltre, i contenuti sono organizzati per generi, in questo modo diventa più semplice scegliere ciò che si vuole vedere, magari anche in base al proprio stato d'animo. A tutto questo si aggiunge l'opportunità di salvare nella propria playlist un contenuto Sky in diretta che si vuole vedere più tardi, in modo da non perdersi neanche un minuto non appena si è liberi.

Sky TV e Netflix (piano Base) sono in offerta insieme a 19,90 euro al mese per 18 mesi, con in più il decoder Sky Stream e l'opzione Sky Ultra HD.

