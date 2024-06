Guarda in streaming la serie TV Bread & Roses su Apple TV

Preparati a vivere un’avventura emozionante. “Bread & Roses” non è solo una serie TV, ma un pugno nello stomaco. Questa toccante narrazione di Sahra Mani ci trasporta nel cuore dell'Afghanistan, mostrando il tumulto che ha seguito la caduta di Kabul nelle mani dei Talebani nel 2021. In streaming la serie TV su Apple TV ci rivelerà le vite di tre donne che combattono senza sosta per riprendere il controllo delle loro esistenze.

La serie si distingue per l’abilità di Sahra Mani nel catturare la forza e il coraggio delle donne afghane. Ogni scena è un ritratto crudo della loro resistenza straordinaria. Ma quando esce questo capolavoro? Presto. Così dice Apple TV+, lasciandoci tutti con il fiato sospeso. Nell’attesa, se non hai l’abbonamento alla piattaforma, perché non provvedi subito?

Come vedere in streaming la serie TV Bread & Roses gratis su Apple TV

Apple TV+ continua a coccolarci con un catalogo sempre più ampio. Come se non bastasse, ora possiamo accedere gratis alla piattaforma per ben 3 mesi grazie a una nuova promozione. Orecchie aperte: se acquisti un dispositivo Apple compatibile (o l'hai acquistato di recente), hai diritto a un tour VIP gratuito su Apple TV+ per 3 mesi.

Basta attivare l’offerta direttamente dall’app del servizio. Per i non fortunati che non rientrano in questa promo, c’è sempre il classico piatto freddo della prova gratuita di 7 giorni, riservata ai nuovi utenti Apple.

Dopo il periodo gratuito, la visione continua a soli 9,99 euro al mese che puoi interrompere quando vuoi. Non ci sono vincoli contrattuali. Ma su, quanto vale la tua serenità di poter guardare in streaming la serie TV Bread & Roses senza preoccupazioni?

