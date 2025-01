Guarda Ilary su Netflix in streaming anche all'estero

Ilary Blasi raddoppia e sbarca su Netflix con una seconda docuserie questa volta incentrata sulla sua vita dopo il matrimonio culminato con il polemico divorzio con Francesco Totti. La nuova serie è già disponibile per la visione per intero: è formata da 5 episodi e racconta vari aspetti della vita post-matrimonio della showgirl.

Una produzione tutta italiana che potrai vedere soltanto da noi, per questo se ti trovi all'estero dovrai sfruttare NordVPN per vederla. Ti spieghiamo come fare.

Come vedere Ilary dall'estero su Netflix con NordVPN

Ilary è disponibile in esclusiva sul catalogo italiano della piattaforma Netflix: per questo se dovessi collegarti col tuo abbonamento da un paese estero vedresti soltanto il catalogo locale, con la conseguente assenza della nuova docuserie. Per rimediare puoi sfruttare NordVPN in questo modo:

Se non ce l'hai, attivare un abbonamento NordVPN con gli sconti per il nuovo anno Scaricare NordVPN sullo stesso dispositivo in cui intendi vedere Ilary Aprire NordVPN, inserire le credenziali e poi aprire la lista dei server Collegarti a un server italiano: ne trovi tre, a Milano, Roma e Palermo Aprire Netflix e a questo punto comparirà nuovamente il catalogo italiano e potrai guardare i cinque episodi di Ilary

NordVPN, quindi, ti permetterà di simulare la tua posizione in Italia e di rivedere così il catalogo nostrano. Il tutto mentre ti garantisce la connessione più veloce e sicura per lo streaming, garantendoti l'assoluta privacy ovunque ti trovi e la possibilità di sfruttare un solo abbonamento su 10 dispositivi diversi, router compresi.

Dunque, se avevi tanta curiosità di scoprire cosa riserva Ilary con il suo nuovo docushow ma non sei in Italia, con NordVPN puoi risolvere facilmente.

