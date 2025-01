Guarda il derby di Milano e i playoff di Champions League su NOW

Domenica 2 febbraio, alle ore 18, andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Dopo la stracittadina, sarà il turno dei playoff di Champions League, con Juventus, Milan e Atalanta a caccia dell'accesso agli ottavi di finale.

Che cosa hanno in comunque questi due eventi? La piattaforma streaming NOW, che grazie al pass Sport trasmetterà in diretta sia Milan-Inter di domenica sia i match di andata e ritorno dei playoff di Champions. Al momento, la sottoscrizione annuale al pass Sport di NOW è in offerta al prezzo scontato di 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro.

I prossimi appuntamenti sportivi su NOW

L'accesso all'intera programmazione di Sky Sport consente agli abbonati NOW di beneficiare della più ampia offerta sportiva oggi disponibile. Ecco quali sono i prossimi appuntamenti da cerchiare in rosso:

Serie A

2 febbraio: Milan-Inter (ore 18:00)

Playoff Champions League (andata 11 e 12 febbraio)

Brugge-Atalanta

Juventus-PSV

Playoff Europa League (andata 13 febbraio)

Porto-Roma

Formula 1

19 febbraio: Presentazione Ferrari

26-28 febbraio: test ufficiali

Tennis

3-9 febbraio: ATP 500 di Rotterdam

Rugby

31 gennaio-15 marzo: Sei Nazioni di Rugby

Entrando più nel dettaglio, questi sono tutti gli eventi sportivi inclusi nel pass della piattaforma NOW.

Calcio : 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie A, 185 partite su 203 di Champions League, tutta l'Europa League, tutta la Conference League, tutta la Premier League, il meglio della Bundesliga.

: 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie A, 185 partite su 203 di Champions League, tutta l'Europa League, tutta la Conference League, tutta la Premier League, il meglio della Bundesliga. Motori : tutta la Formula 1, tutta la MotoGP.

: tutta la Formula 1, tutta la MotoGP. Tennis : tutti i tornei ATP e WTA, Wimbledon e US Open (più Australian Open e Roland Garros con la diretta dei canali Eurosport), le ATP Finals e la Coppa Davis.

: tutti i tornei ATP e WTA, Wimbledon e US Open (più Australian Open e Roland Garros con la diretta dei canali Eurosport), le ATP Finals e la Coppa Davis. Basket : NBA (le migliori partite della regular season e dei playoff più tutte le Finals e l'All Star Weekend), Eurolega (almeno 4 partite a turno) ed Eurocup (le partite delle italiane).

: NBA (le migliori partite della regular season e dei playoff più tutte le Finals e l'All Star Weekend), Eurolega (almeno 4 partite a turno) ed Eurocup (le partite delle italiane). Altri sport: tutto il Sei Nazioni di Rugby, tutte le partite della Rugby World Cup, il meglio della CEV Champions League, World Padel Tour, The Masters (golf)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.