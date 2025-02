Guarda i tuoi contenuti preferiti in streaming senza restrizioni geografiche con NordVPN

Durante un viaggio all'estero può capitare di voler guardare un evento sportivo, un film o un nuovo episodio di una serie tv in streaming, salvo poi accorgersi che la visione è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Questo vale sia fuori che dentro l'Europa, tanto con le piattaforme streaming a pagamento quanto con quelle gratuite.

La soluzione più efficace per superare l'ormai famigerato blocco geografico è l'utilizzo di una VPN, con la quale si può mascherare l'indirizzo IP simulando una connessione da un altro Paese. Da tempo il servizio di riferimento è NordVPN, vuoi per la sua velocità vuoi per le sue innumerevoli funzioni extra per la sicurezza: in questi giorni è in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con sconti fino al 72% e l'opportunità di beneficiare di 6 mesi aggiuntivi gratis.

Guardare i contenuti streaming senza restrizioni geografiche con NordVPN

Ipotizziamo ad esempio di essere appassionati di motori e di trovarci all'estero per il primo Gran Premio della stagione, un appuntamento imperdibile per tutta una serie di motivi che adesso non staremo qui ad elencarvi. Ovviamente abbiamo anche l'abbonamento, perfettamente funzionante in Italia ma inutile appena si mette piede fuori dai confini del Bel Paese.

Ed è qui che entra in gioco una VPN come NordVPN: per superare il blocco geografico che impedisce la visione della gara, è sufficiente connettersi a un server posizionato in Italia, così da far credere al provider di rete - responsabile delle restrizioni geografiche - di essere collegati dal nostro Paese anche quando in realtà ci troviamo a migliaia di km di distanza. Una volta che la connessione è attiva, il blocco cadrà in automatico e noi saremo liberi di goderci il Gran Premio.

A proposito, ai primi di marzo l'appuntamento è con la MotoGP, seguita poco dalla Formula 1. Se dunque hai preso impegni per quei giorni, faresti bene ad organizzarti di conseguenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.