Guarda I Guardiani della Galassia 3 in streaming

Ci siamo: Guardiani della Galassia Vol. 3 è disponibile in streaming su Disney+. Per tutti gli utenti che attendevano da tempo la possibilità di guardare in streaming il nuovo film de I Guardiani della Galassia, dopo il successo ottenuto al cinema, c'è ora la possibilità di collegarsi al servizio di streaming di Disney per poter guardare il film senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che Disney+ costa appena 8,99 euro al mese con possibilità di optare per l'abbonamento annuale che garantisce un risparmio di due mensilità, presentano una spesa di 89,90 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è su Disney+, pronto da guardare in streaming

È ora disponibile in streaming su Disney+ (in IMAX Enhanced) il nuovo Guardiani della Galassia Vol. 3. La nuova fatica dei Marvel Studios, diretta da James Gunn, può contare sul "solito" cast stellare con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e Vin Diesel.

Il film mette a disposizione più di due ore e mezza di azione e divertimento, nel pieno stile de I Guardiani della Galassia che si conferma uno dei "brand" di riferimento per l'universo cinematografico Marvel, sempre più ricco di contenuti, storie e personaggi.

Per guardare in streaming I Guardiani della Galassia 3 vi basta collegarvi a Disney+ con la possibilità di scegliere tra:

Per entrambi gli abbonamenti c'è l'accesso a tutto il catalogo, con la massima risoluzione disponibile per ogni contenuto presente. C'è anche la possibilità di accedere alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea. Per accedere subito all'offerta e iniziare a guardare il nuovo film de I Guardiani della Galassia in streaming è possibile seguire il link qui di sotto.

