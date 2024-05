Viaggio all'estero senza roaming? Risolvi con la eSIM di Saily

Ti stai preparando per un viaggio all'estero in un paese che non prevede la copertura del roaming europeo e quindi sei costretto a informarti su come acquistare una SIM locale per avere un piano dati funzionante non appena sarai arrivato.

Ebbene, non serve più: prima di partire ti basta attivare una eSIM con Saily, scegliendo il paese di destinazione e i GB di cui hai bisogno, per avere subito un piano da utilizzare senza ricorrere al WiFi pubblici o ad acquisti locali. Ti spieghiamo come funziona.

Perché usare la eSIM di Saily all'estero

Attivare una eSIM con Saily rende questa parte del viaggio una passeggiata: una volta attivato il piano dati, quando arrivi a destinazione, puoi subito connetterti online senza ulteriori complicazioni. Il grande vantaggio della eSIM è proprio quello di eliminare la necessità di acquistare una SIM card locale al tuo arrivo e soprattutto di sostituirla alla tua SIM italiana, che potrà rimanere lì in attesa fino a quando non tornerai a casa.

Come funziona? In maniera davvero semplicissima: la prima cosa da fare è scaricare l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Una volta installata, puoi selezionare la tua destinazione e scegliere il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Dopo aver scelto il piano, segui le istruzioni nell'app per configurare l'eSIM sul tuo dispositivo e poi attivare il piano di partire o comunque di arrivare nel luogo di destinazione. In questo modo avrai sempre una connessione sicura e affidabile, evitando così di utilizzare connessioni Wi-Fi potenzialmente pericolose.

Usando una eSIM con Saily per la tua prossima vacanza all'estero ti risparmi una bella seccatura: scarica l'app adesso e comincia a configurare il tuo piano prima di partire.

