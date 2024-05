Digitale Terrestre: tutte le novità in vista della rivoluzione del 2025

Il panorama televisivo italiano si prepara a importanti cambiamenti con l'introduzione di due nuovi canali e il passaggio obbligatorio al nuovo standard di trasmissione DVB-T2 entro la fine del 2025. Queste modifiche mirano a migliorare la qualità del servizio e a rendere la trasmissione più efficiente.

A partire da maggio 2024, il Digitale Terrestre accoglie due nuovi canali regionali. In Lombardia, sarà possibile sintonizzarsi su Canale 1 Lombardia, disponibile sul canale 4. In Emilia-Romagna, invece, arriverà Rete 8 QSVS, visibile sul canale 2. Per ricevere questi canali, sarà necessario aggiornare il proprio decoder o effettuare una sintonizzazione manuale.

Un cambiamento significativo che interesserà tutti gli utenti del Digitale Terrestre sarà l'adozione obbligatoria del DVB-T2, prevista entro il 28 dicembre 2025. Questo nuovo standard di trasmissione promette di offrire una qualità dell'immagine superiore, un numero maggiore di canali e un'efficienza di trasmissione migliorata.

Una serie di accorgimenti in vista del DVB-T2

Verifica della compatibilità: la prima cosa da fare è controllare se il proprio televisore o decoder è compatibile con il DVB-T2. Molti dispositivi recenti supportano già questo standard, ma se il tuo apparecchio è più datato, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo televisore o decoder entro la scadenza del 2025.

Aggiornamento del decoder: se si utilizza un decoder esterno, è importante assicurarsi che abbia un firmware aggiornato che supporti il DVB-T2. Questo passaggio è cruciale per poter continuare a ricevere i canali dopo il passaggio al nuovo standard.

Rintonizzazione dei canali: dopo aver verificato la compatibilità e aggiornato il decoder, potrebbe essere necessario risintonizzare i canali per accedere ai nuovi contenuti. Questa operazione permette di aggiornare la lista dei canali e assicurarsi di poter vedere tutte le nuove offerte disponibili.

Il passaggio al DVB-T2 è essenziale per liberare frequenze radio che saranno utilizzate per altri servizi, come la telefonia mobile di nuova generazione. Oltre a questo, il DVB-T2 offre una qualità video e audio superiore e una maggiore resistenza alle interferenze, garantendo una migliore esperienza di visione per gli utenti.

Se hai domande o incertezze riguardo il Digitale Terrestre e il passaggio al DVB-T2, è consigliabile consultare il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) o contattare un centro di assistenza autorizzato. Il futuro del Digitale Terrestre in Italia passa attraverso l'introduzione di nuovi canali regionali e l'adozione del DVB-T2, un passo necessario per migliorare la qualità della trasmissione e rendere il servizio più efficiente.