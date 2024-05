La serie realme 12 5G disponibile su Amazon con offerte da non perdere

Sono disponibili su Amazon delle offerte molto interessanti su realme 12+ 5G e realme 12x 5G, i due nuovi modelli della serie di smartphone lanciata dal produttore: le promozioni saranno disponibili rispettivamente fino al 24 e al 30 maggio.

realme 12+ 5G è realizzato in pelle vegana premium e la scheda tecnica comprende un processore MTK 7050 che garantisce prestazioni elevate in ogni tipo di attività. La tecnologia Rainwater Smart Touch è nota per garantire agli utenti maggior tranquillità nel caso lo schermo entri in contatto con l'acqua. Puoi acquistarlo in sconto a 299,99 euro invece di 359,99 fino al 24 maggio.

realme 12 5G garantisce incredibili performance sotto i 300 euro: tra le sue caratteristiche spicca la funzione Dynamic Button che permette di personalizzare il pulsante di accensione per l'accesso a diverse funzionalità. Il prezzo su Amazon è di 279,99 euro.

realme 12x 5GB, infine, punta tutto sul 5G e su un'interfaccia fluida e veloce mantenendo un prezzo d'attacco davvero interessante. Dal 20 al 30 maggio potrai acquistarlo a soli 179,99 euro invece di 199,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.