NBA, Celtics-Pacers (gara 1): come vederla in streaming

Nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio inizia la serie tra Celtics e Pacers, valida per la finale di Eastern Conference. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW.

Per guardare gara 1 tra Boston Celtics e Indiana Pacers in streaming occorre quindi attivare il pass Sport di NOW: al momento è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio di oltre 100 euro in un anno.

Come vedere gara 1 tra Celtics e Pacers in streaming

Gara 1 della finale di Eastern Conference Boston Celtics-Indiana Pacers è visibile in streaming su NOW grazie alla sottoscrizione del pass Sport, che consente di avere accesso a tutto lo sport di Sky in diretta e on demand. Una volta completata l'attivazione del pass, è sufficiente scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende guardare l'incontro, effettuare il login al proprio profilo, selezionare il tab Sport e premere sul riquadro dedicato alla visione live della partita.

Grazie a una prova offensiva praticamente perfetta, Indiana è riuscita a sbancare il Madison Square Garden in gara 7, condannando i padroni di casa ad una cocente eliminazione al secondo turno dei playoff. Per Tyrese Haliburton e compagni si avvera dunque il sogno delle finali della Eastern Conference, che li vedranno opposti a Boston. Ad oggi i favoriti assoluti per approdare alle Finals sono i Celtics, ma i pronostici in questa post season hanno già dimostrato di essere inaffidabili. Citofonare a casa di Nikola Jokic per saperne di più.

La prima sfida tra Celtics e Pacers avrà inizio stanotte alle 2:00 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport NBA e in streaming su NOW grazie al pass Sport. La nuova promozione fa sì che il pass Sport sia in offerta a 14,99 euro al mese per un anno anziché 24,99 euro.

