Guarda i big match di giornata su DAZN in offerta a 29,99€/mese

DAZN inaugura il 2026 con una promozione interessante: il piano Full in versione mensile viene proposto in sconto a 29,99€ al mese per sei mesi, per un risparmio totale di 90 euro rispetto al prezzo di listino attuale fissato a 44,99 euro.
L'offerta è senza vincoli, quindi l’abbonamento può essere interrotto in qualsiasi momento: basta rispettare il preavviso di 30 giorni previsto dalle condizioni contrattuali.
Con l'offerta di DAZN tutti i match della serie A costano meno
Scegliendo DAZN Full, gli abbonati hanno accesso all'intera programmazione sportiva della piattaforma, che comprende la Serie A, i grandi eventi di tennis (come l'Australian Open che inizia lunedì) e appuntamenti di rilievo internazionale come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Restando sul calcio italiano, il prossimo fine settimana offre subito un match di grande richiamo: Inter-Napoli, sfida al vertice in programma domenica 11 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro. Oltre al big match tra nerazzurri e partenopei, il weekend calcistico si apre già sabato con incontri interessanti come Como-Bologna e Atalanta-Torino.
La domenica vedrà il Milan impegnato contro la Fiorentina e in una trasferta delicata, fondamentale per restare agganciato alle zone alte della classifica, in attesa della sfida serale di San Siro. A chiudere il turno sarà invece la Juventus, che lunedì scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro la Cremonese.
Con la sua prima promozione dell'anno, DAZN permette di seguire tutti gli eventi sportivi più attesi dei prossimi mesi a un prezzo ridotto, proprio nel momento in cui il calendario della Serie A entra nel vivo. Per approfittarne basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.
Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: