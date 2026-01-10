Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Guarda i big match di giornata su DAZN in offerta a 29,99€/mese

DAZN propone la sua prima offerta dell'anno: fino a lunedì è possibile attivare il piano Full a 29,99€ per sei mesi invece di 44,99€.
Guarda i big match di giornata su DAZN in offerta a 29,99€/mese
DAZN propone la sua prima offerta dell'anno: fino a lunedì è possibile attivare il piano Full a 29,99€ per sei mesi invece di 44,99€.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 10 gen 2026
Link copiato negli appunti

DAZN inaugura il 2026 con una promozione interessante: il piano Full in versione mensile viene proposto in sconto a 29,99€ al mese per sei mesi, per un risparmio totale di 90 euro rispetto al prezzo di listino attuale fissato a 44,99 euro.

L'offerta è senza vincoli, quindi l’abbonamento può essere interrotto in qualsiasi momento: basta rispettare il preavviso di 30 giorni previsto dalle condizioni contrattuali.

Vai all'offerta di DAZN

Con l'offerta di DAZN tutti i match della serie A costano meno

Scegliendo DAZN Full, gli abbonati hanno accesso all'intera programmazione sportiva della piattaforma, che comprende la Serie A, i grandi eventi di tennis (come l'Australian Open che inizia lunedì) e appuntamenti di rilievo internazionale come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Restando sul calcio italiano, il prossimo fine settimana offre subito un match di grande richiamo: Inter-Napoli, sfida al vertice in programma domenica 11 gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro. Oltre al big match tra nerazzurri e partenopei, il weekend calcistico si apre già sabato con incontri interessanti come Como-Bologna e Atalanta-Torino.

La domenica vedrà il Milan impegnato contro la Fiorentina e in una trasferta delicata, fondamentale per restare agganciato alle zone alte della classifica, in attesa della sfida serale di San Siro. A chiudere il turno sarà invece la Juventus, che lunedì scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro la Cremonese.

Con la sua prima promozione dell'anno, DAZN permette di seguire tutti gli eventi sportivi più attesi dei prossimi mesi a un prezzo ridotto, proprio nel momento in cui il calendario della Serie A entra nel vivo. Per approfittarne basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.

Vai all'offerta di DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

DAZN, nuova offerta di inizio 2026: il piano Full mensile scontato a 29,99 euro per 6 mesi
Tech

DAZN, nuova offerta di inizio 2026: il piano Full mensile scontato a 29,99 euro per 6 mesi
Engie rinnova l'offerta luce e gas a prezzo fisso: ecco le tariffe valide fino al 15 gennaio
Tech

Engie rinnova l'offerta luce e gas a prezzo fisso: ecco le tariffe valide fino al 15 gennaio
Engie propone la luce a 0,0916 €/kWh e il gas a 0,3495 €/Smc fino all'8 gennaio
Tech

Engie propone la luce a 0,0916 €/kWh e il gas a 0,3495 €/Smc fino all'8 gennaio
Apple TV conferma la prova gratuita di 7 giorni anche a inizio 2026
Tech

Apple TV conferma la prova gratuita di 7 giorni anche a inizio 2026