Guarda gli Australian Open a 7,99€ con il piano Start di DAZN

Domenica sono iniziati gli Australian Open, primo slam della stagione di tennis. Dopo il primo turno, sono ancora sette gli italiani rimasti in gara e che torneranno in campo tra mercoledì e giovedì per gli incontri del secondo turno.

Intanto, DAZN ha lanciato un'offerta speciale per il piano Start, che include tra le altre cose la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che fino a domenica 26 gennaio, giorno della finale maschile, trasmetteranno gli Australian Open 2025. Grazie alla promozione in corso, un mese di DAZN Start è in offerta a 7,99 euro anziché 14,99 euro: la promo non prevede vincoli.

Australian Open a 7,99 euro con l'offerta sul piano Start di DAZN

Prima di riepilogare i dettagli dell'offerta di DAZN sul piano Start, ecco il calendario del secondo turno con le partite degli italiani ancora in gioco. Tra loro c'è anche il campione uscente Jannik Sinner, che al primo turno si è sbarazzato del cileno Jarry in un match semplice soltanto sulla carta.

Mercoledì 15 gennaio

Benjamin Bonzi-Francesco Passaro (non prima delle 2:10 della notte compresa tra martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, ora italiana)

Giovedì 16 gennaio

Joao Fonseca-Lorenzo Sonego (orario da definire)

Denis Shapovalov-Lorenzo Musetti (orario da definire)

Jannik Sinner-Tristan Schoolkate (orario da definire)

Matteo Berrettini-Holger Rune (orario da definire)

Jacqueline Cristian-Lucia Bronzetti (orario da definire)

Renata Zarazua-Jasmine Paolini (orario da definire)

Tornando all'offerta di DAZN, gli Australian Open sono visibili con il piano Start in offerta a 7,99 euro per un mese senza vincoli, a fronte di un prezzo di listino di 14,99 euro. Con l'account Start di DAZN si possono vedere anche il basket, la pallavolo, la NFL, la boxe e la UEFA Women's Champions League.

L'offerta sul piano mensile senza vincoli del piano Start è disponibile sulla pagina dedicata del sito DAZN.

