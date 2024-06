Guarda Becoming Karl Lagerfeld in streaming su Disney+

Tra le serie tv più interessanti che hanno fatto il loro debutto a giugno si annovera Becoming Karl Lagerfeld, la serie in onda sulla piattaforma streaming Disney+ che racconta la vita del leggendario stilista tedesco. Composto in tutto da sei episodi, la mini-serie si basa sulla biografia Kaiser Karl scritta dall'autrice francese Raphaelle Bacqué.

Per vedere Becoming Karl Lagerfeld in streaming su Disney+ occorre attivare uno dei tre piani disponibili: quello più economico è Standard con Pubblicità, che presenta un costo di 5,99 euro al mese.

Becoming Karl Lagerfeld: la nuova serie TV su Disney+

Il primo episodio di Becoming Karl Lagerfeld è ambientato nel 1972, quando l'allora sconosciuto stilista di prêt-à-porter Karl Lagerfeld (Daniel Bruhl) incontra e si innamora di Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un giovane dandy ambizioso. Ed è allora che inizia la sfida con l'amico e rivale Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), sostenuto a sua volta da Pierre Bergé (Alex Lutz), dando il via alla sua folgorante carriera.

Del cast fanno parte anche Agnès Jaoui, che interpreta la fondatrice della casa di moda Chloé (Gaby Aghion), Jeanne Damas nei panni di Paloma Picasso, Claire Laffut nelle vesti di Loulou de La Falaise e Sunnyi Melles quelli della leggendaria attrice Marlene Dietrich. Tra i personaggi minori, merita una menzione speciale Lisa Kreuzer: l'attrice tedesca presta il volto a Elisabeth Lagerfeld, la madre di Karl.

