Guarda ACAB e Ilary su Netflix dall'estero in questo modo

Il 2025 si è aperto con il botto per gli abbonati Netflix. Dopo il debutto di Ilary, la nuova serie incentrata sulla vita di Ilary Blasi, dal 15 gennaio è disponibile anche ACAB, la serie tratta dal romanzo omonimo di Carlo Bonini ed erede - tra virgolette - del film trasmesso nel 2012.

Chi in queste settimane si trova all'estero, vuoi per una vacanza vuoi per motivi di lavoro, si sarà accorto molto velocemente che le serie tv e i film presenti nel catalogo di Netflix non sono disponibili se ci si collega fuori dall'Italia. Questo accade per una ragione ben precisa: le restrizioni geografiche, che portano i provider dei servizi di rete a bloccare i contenuti delle piattaforme streaming.

Per superare il blocco geografico, la soluzione è munirsi di una VPN, con cui è possibile mascherare l'IP reale e, allo stesso tempo, simulare di essere in un'altra nazione connettendosi a un determinato server VPN. Per la velocità della connessione e le tante postazioni server disponibili, NordVPN è il servizio VPN più indicato per guardare i contenuti di Netflix o qualsiasi altra piattaforma streaming quando si è all'estero.

Come vedere le serie Netflix ACAB e Ilary dall'estero

La visione dall'estero delle serie ACAB e Ilary disponibili su Netflix richiede l'attivazione di una VPN. Una volta scelto il servizio (NordVPN scelta consigliata), è sufficiente accedere al proprio account, quindi andare nella sezione dove sono presenti i server VPN e connettersi a uno tra quelli situati in Italia.

Questo farà guadagnare in automatico un indirizzo IP del Paese prescelto, vale a dire l'Italia, facendo decadere in automatico il blocco che impediva la visione del contenuto. Ciò vale non soltanto per Netflix, ma anche per tutte le altre piattaforme streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.