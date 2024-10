Guarda 12 mesi di Disney+ risparmiando il 10% sul piano Standard

Fino al 16 ottobre il piano Disney+ Standard annuale sarà disponibile a 89,90 euro, consentendo un risparmio del 10% rispetto a chi sottoscriverà lo stesso piano dal giorno seguente, quando il prezzo salirà a 99,90 euro. L'offerta è valida per gli utenti che hanno compiuto almeno 18 anni e non possiedono un abbonamento Disney+.

Dalla serie più premiata di sempre agli Emmy Awards (Shogun) alle serie originali italiane, tra cui la novità di fine mese Avetrana - Qui non è Hollywood: l'offerta del catalogo Disney Plus è tra le più ampie e variegata nel settore streaming, potendo contare non solo sullo sterminato catalogo Disney, ma anche sui contenuti di Pixar, Marvel, Start Wars e National Geographic.

Avetrana - Qui non è Hollywood è una serie originale in esclusiva su Disney+, diretta dal regista Pippo Mezzapesa e con Vanessa Scalera nel cast (interpreta Cosima Misseri). La serie, tratta dal libro di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni intitolato "Sarah: la ragazza di Avetrana" (edito da Fandango Libri), racconta in quattro episodi di 60 minuti ciascuno il delitto di Sarah Scazzi, la ragazzina di 15 anni scomparsa il 26 agosto 2010 dal piccolo paese di Avetrana. I quattro episodi della miniserie saranno disponibili dal 25 ottobre.

Un'altra novità significativa di questo mese è Rivals, la nuova serie Disney+ ispirata alle Rutshire Chronicles di Jilly Cooper. Il protagonista è David Tennant, che il grande pubblico conosce già per il ruolo de Il Dottore in Doctor Who. Tra intrighi, vendette ed eccessi, la serie racconta la rivalità tra l'ambizioso direttore di una stazione televisiva Lord Tony Baddingham e il parlamentare conservatore nonché ex olimpico Rupert Campbell-Black.

La promozione dedicata al piano annuale Disney+ Standard è disponibile su questa pagina del sito ufficiale, con il termine ultimo fissato al 16 ottobre.

