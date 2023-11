Grok: il chatbot AI di X si mostra nei primi screenshot

Elon Musk l’aveva annunciato poche settimane fa e adesso, il nuovo chatbot di xAI si mostra in un nuovo screenshot, pubblicato dall’app researcher Nima Owji. Grok è la risposta di Musk ai più celebri ChatGPT di OpenAI, Google Bard e Claude di Anthropic. Questo chatbot sarà disponibile soltanto per gli utenti abbonati a X Premium+, ovvero il piano più costoso proposto da X. Grok è in grado di rispondere alle domande in modo conversazionale, ma dovrebbe avere “più personalità” rispetto ai suoi competitor. Il team xAI ha descritto Grok come un chatbot modellato sulla “Guida galattica per autostoppisti” ed è anche progettato fornire risposte spiritose. Il chatbot di X potrà inoltre rispondere a domande “piccanti” che vengono rifiutate da altri sistemi di intelligenza artificiale. Infine, Grok avrà accesso alla conoscenza in tempo reale tramite la piattaforma X e le funzionalità di navigazione sul web.

Another image that shows how the Premium+ subscribers will be able to chat with @Grok! https://t.co/iye0SXwPe0 pic.twitter.com/Bcm2ohDrsS — Nima Owji (@nima_owji) November 20, 2023

Grok: come funzionerà il chatbot AI di X Premium+

Nima Owji ha notato che il chatbot è stato aggiunto al codice dell'app web di X poche ore fa, con l’URL twitter.com/i/grok. Come si può vedere dallo screenshot pubblicato, l'icona del nuovo chatbot appare sulla barra di navigazione a sinistra sotto Home, Ricerca, Notifiche e Messaggi. L'icona si distingue perché è un quadrato nero con una barra bianca, mentre le altre icone X sono solo delineate in nero. Cliccando sul pulsante del chatbot, gli utenti non abbonati visualizzeranno il messaggio “Iscriviti a Premium+ per ottenere l'accesso a Grok”. Gli abbonati con accesso a Grok visualizzeranno invece un’interfaccia semplice, con la sola casella di testo “Chiedi a Grok”. Infine, è presente anche un pulsante della cronologia (in alto a destra) che dovrebbe consentirebbe agli utenti di rivedere le loro query passate.

Grok è stato rilasciato per la prima volta il 4 novembre scorso ad un gruppo selezionato di tester, ma Musk ha annunciato in un post su X che tutti gli abbonati a X Premium+ avrebbero avuto accesso a Grok in futuro. X Premium+ è una delle nuove offerte di abbonamento introdotte a X, insieme all'abbonamento X Premium esistente e a un abbonamento X Basic più conveniente. Il costo di X Premium+ è di 16 dollari al mese o 168 dollari l’anno. Musk spera che l’aggiunta del chatbot possa rendere questo piano più appetibile per gli utenti del social e, magari, acquisirne di nuovi a discapito dei competitor. Sarà davvero così?