Grave falla di sicurezza nell'app di Volkswagen: a rischio i dati sensibili dei conducenti

Una recente scoperta ha evidenziato una grave falla sicurezza nell'app di Volkswagen che potrebbe mettere a rischio migliaia di veicoli. La vulnerabilità riguarda l’applicazione mobile del produttore automobilistico, che consente un accesso non autorizzato alle auto sfruttando il numero VIN (Vehicle Identification Number) visibile sul parabrezza. Questo problema potrebbe permettere a malintenzionati di ottenere informazioni sensibili e persino di controllare alcune funzioni del veicolo.

Falla nel sistema di autenticazione

Il problema si concentra sul sistema di verifica dell’identità digitale dell’app. L’applicazione Volkswagen utilizza codici OTP (One-Time Password) a quattro cifre per autorizzare l’aggiunta di un veicolo. Tuttavia, la vulnerabilità deriva dall’assenza di limiti ai tentativi di inserimento di questi codici. Un attaccante potrebbe utilizzare uno script automatizzato per provare tutte le 10.000 combinazioni possibili, rendendo inefficace questo sistema di protezione. Questo scenario evidenzia una preoccupante vulnerabilità che necessita di una maggiore attenzione da parte del produttore.

Rischi per la privacy degli automobilisti

La possibilità di accesso non autorizzato comporta gravi rischi per la privacy. Gli aggressori potrebbero monitorare la posizione GPS del veicolo, accedere a parametri tecnici come il livello del carburante o la pressione degli pneumatici, e acquisire dati personali del proprietario, tra cui indirizzo di residenza, recapiti telefonici e indirizzi email. Questi dati personali rappresentano un obiettivo prezioso per attività criminali, come furti d’identità o attacchi mirati contro il veicolo o il suo proprietario.

Intervento tardivo del costruttore

Nonostante la segnalazione della vulnerabilità risalga a novembre 2024, Volkswagen ha implementato le necessarie contromisure solo sei mesi dopo, a maggio 2025. Sebbene il team di sicurezza informatica del costruttore abbia collaborato con i ricercatori che hanno scoperto il problema, i tempi di risposta sollevano dubbi sulla priorità attribuita alla cybersicurezza. Questo ritardo mette in evidenza la necessità di un approccio più proattivo nella gestione delle vulnerabilità legate ai sistemi digitali.

Misure preventive consigliate

Per ridurre il rischio di attacchi futuri, gli esperti di sicurezza suggeriscono alcune precauzioni fondamentali. Tra queste, oscurare il numero di telaio (VIN) quando il veicolo è parcheggiato in luoghi pubblici, in modo da impedire la prima fase dell’attacco. Inoltre, è consigliabile mantenere sempre aggiornate le applicazioni Volkswagen e verificare regolarmente l’assenza di dispositivi collegati non autorizzati. Queste misure possono aiutare a rafforzare la sicurezza e a prevenire ulteriori esposizioni a rischi.