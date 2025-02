Graphite: il malware che minaccia giornalisti e viola WhatsApp

Negli ultimi mesi, una nuova minaccia informatica ha scosso il mondo del giornalismo e dell'attivismo: il sofisticato spyware Graphite, sviluppato dalla società israeliana Paragon Solutions. Questo software, invisibile e silenzioso, è stato utilizzato per spiare le attività di noti giornalisti e attivisti, mettendo sotto scacco la loro sicurezza digitale.

Graphite è un malware in grado di monitorare ogni aspetto della vita online di una persona. Una volta installato sul dispositivo, raccoglie informazioni sensibili come messaggi, chiamate, foto, video, posizione geografica e persino le conversazioni su app di messaggistica sicure come WhatsApp. Ciò che lo rende particolarmente pericoloso è la sua capacità di agire senza lasciare tracce evidenti, operando in modo invisibile e senza che l'utente si accorga della sua presenza.

La diffusione di Graphite avviene tramite messaggi ingannevoli che contengono link o allegati infetti, che una volta aperti installano il malware senza il consenso della vittima. Successivamente, Graphite inizia a inviare i dati raccolti ai suoi creatori, che possono utilizzarli per scopi di sorveglianza o controllo.

Alcune vittime illustri

Tra le persone più note vittime di questo spyware ci sono Luca Casarini, fondatore dell'associazione Mediterranea Saving Humans, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it. Entrambi sono stati avvertiti da Meta, la società madre di WhatsApp, che i loro dispositivi erano stati compromessi. Questi attacchi hanno sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei giornalisti e degli attivisti, che rischiano di essere costantemente monitorati e perseguitati per il loro lavoro.

Graphite è estremamente pericoloso non solo per la sua invisibilità, ma anche per il suo impatto sulla libertà di stampa e di espressione. Quando un governo o un gruppo malintenzionato ha accesso alle comunicazioni private di giornalisti e attivisti, la libertà di informazione viene seriamente compromessa, minacciando la democrazia stessa.

La vicenda Graphite ha sollevato un'importante riflessione sulla privacy digitale e sulla necessità di adottare misure più rigorose per proteggere i cittadini. È fondamentale essere consapevoli dei rischi legati alla tecnologia e adottare precauzioni per tutelare i propri dati personali. Solo così si potrà sperare di arginare la crescente minaccia degli spyware e garantire la sicurezza online di tutti.