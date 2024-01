Grand Theft Auto V a soli 25,98€ (SCELTA AMAZON)

Nelle ultime ore su Amazon il videogioco Grand Theft Auto V per PS5 è in offerta a 25,98 euro, grazie allo sconto del 37% sul prezzo consigliato di 41 euro. Con oltre 2.000 acquisti soltanto nell'ultimo mese e l'etichetta Scelta Amazon esibita con orgoglio, è uno dei titoli più popolari del momento e in quanto tale può essere un'ottima idea regalo per un compleanno o un'altra importante ricorrenza. Ecco il link all'offerta.

Grand Theft Auto V in sconto del 37% su Amazon

Il titolo per PlayStation 5 in offerta quest'oggi su Amazon è l'edizione Standard, che include la modalità storia e quella online. Questa versione ti dà inoltre la possibilità di trasferire sulla nuova console i progressi compiuti nella modalità Storia e quelli in GTA online in un'unica soluzione.

Tra le novità più significative rientrano i miglioramenti per i veicoli più prestazionali. Un incentivo in più, dunque, per andare alla ricerca delle migliori auto da corsa.

Puoi inoltre collaborare con gli altri giocatori per mettere a segno importanti colpi, partecipare a formidabili gare stunt, competere con chiunque in una modalità dedicata e socializzare con chi desideri durante autoraduini e feste, oppure in sale giochi e night club.

La disponibilità del videogioco è immediata. Questo significa che se lo acquisti entro oggi, puoi riceverlo a casa tua già nella giornata di domani, grazie all'abbonamento a Prime, che ti dà diritto anche alle spese di spedizione gratuite.

Cogli al volo l'opportunità di giornata di casa Amazon, per risparmiare la bellezza di oltre 15 euro sul titolo Grand Theft Auto V per PS5, grazie al 37% di sconto di oggi.

