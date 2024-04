Tutta la qualità di Sony in queste straordinarie cuffie bluetooth al 53% di sconto

Sony è un'azienda che offre il massimo della qualità in ogni prodotto e in ogni settore e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 53% sulle cuffie bluetooth targate proprio Sony che vengono vendute a soli 32,99€.

Scontatissime le cuffie bluetooth Sony: 53% di sconto

Le cuffie Bluetooth Sony offrono un'esperienza musicale senza pari, elevata dalla certificazione 360 Reality Audio che ottimizza il suono in base alla forma unica del tuo orecchio tramite l'app Sony | Headphones Connect. Immergiti completamente nella tua musica preferita, sentendo ogni nota come mai prima d'ora.

Con una durata della batteria fino a 50 ore, queste cuffie ti permettono di goderti la musica per lunghi periodi senza doverti preoccupare della ricarica. E se la batteria è in esaurimento, una rapida ricarica di 3 minuti ti offre fino a 1,5 ore di ascolto aggiuntive, garantendo che la tua musica non si interrompa mai.

La WH-CH520 è dotata di connessione Multipoint, che consente di collegare facilmente più dispositivi contemporaneamente. Con Swift Pair e Fast Pair, la configurazione è un gioco da ragazzi, rendendo queste cuffie ideali per un uso quotidiano senza complicazioni.

Controllare la tua musica e rispondere alle chiamate non è mai stato così semplice, grazie ai pulsanti intuitivi sui padiglioni. Non sarà più necessario estrarre il telefono dalla tasca: basta un clic e sei pronto a gestire le tue chiamate senza interruzioni. Con un archetto regolabile, padiglioni morbidi e un design leggero, queste cuffie on-ear offrono il massimo comfort durante l'uso prolungato.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth Sony vengono scontate del 53% e vengono venduto al prezzo finale e totale di 32,99€.

