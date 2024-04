Guarda Grey's Anatomy 20 su Disney+: 2 mesi sono regalati

Lo scorso 25 aprile ha fatto il suo debutto, in esclusiva su Disney+, la ventesima stagione di Grey's Anatomy, una delle serie medical più longeve e amate dal pubblico. Questa nuova stagione è composta da 10 nuovi episodi, che promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo: ne uscirà una nuova a settimana, ogni giovedì.

L'unico modo per guardare la stagione 20 di Grey's Anatomy in streaming legalmente è sottoscrivere un abbonamento a Disney+. Scegliendo l'abbonamento annuale Premium o Standard, inoltre, il risparmio è garantito: sarà come se 2 mesi di abbonamento fossero regalati.

Risparmia 2 mesi sui piani annuali Disney+

La serie, ambientata nel Grey Sloan Memorial Hospital, segue le vicende di un gruppo di medici mentre affrontano decisioni importanti e sofferte, sul tavolo della sala operatoria così come nella loro vita personale.

Per gli appassionati che non vogliono perdersi neanche un episodio della nuova stagione, Disney+ offre un'opportunità vantaggiosa: l'abbonamento annuale Premium o Standard, che ti permette di risparmiare 2 mesi sull'abbonamento mensile e guardarti tutti gli episodi di Grey's Anatomy senza interruzioni pubblicitarie.

Il piano Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno) è più completo: offre qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su un massimo di 10 dispositivi, qualità audio fino a Dolby Atmos e streaming senza pubblicità. Per il piano Standard (8,99 €/mese o 89,90 €/anno), invece, le uniche differenze sono la qualità audio - fino a Full HD 1080p), le riproduzioni simultanee che scendono a 2 e la qualità audio, fino a 5.1.

Infine c'è il piano Standard con pubblicità, a 5,99€/mese. Come si intuisce dal nome, si tratta dell'unico abbonamento Disney+ che presenta durante la visione degli spot pubblicitari. Tra i vantaggi, tuttavia, oltre al costo più contenuto segnaliamo anche il supporto a 2 riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a Full HD 1080p e la qualità audio fino a 5.1.

Disney+ è compatibile con un'ampia varietà di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV. Non perdere la ventesima stagione di Grey's Anatomy, disponibile in streaming soltanto su Disney+: abbonati online e risparmia 2 mesi scegliendo uno dei piani annuali disponibili.

