Non perderti Grey’s Anatomy: la stagione 20 è solo su Disney+

Il momento che i fan di Grey’s Anatomy hanno atteso è finalmente arrivato: la ventesima stagione della serie cult è ora su Disney+. Abbonati a partire da 5,99 euro al mese e con un episodio nuovo ogni giovedì, questa nuova serie promette di essere ancora più emozionante seguendo le vicende del personale del Grey Sloan Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy: una serie divenuta un cult

Questa stagione di 10 episodi sarà ancora più coinvolgente. Il trailer, rilasciato alla fine del 2023, ha lasciato intravedere importanti evoluzioni emotive e professionali, anticipando risposte ai quesiti lasciati aperti dalla stagione precedente.

Vedremo personaggi vecchi e nuovi muoversi attraverso le sfide quotidiane dell'ospedale, mescolando vita professionale e personale. I dirigenti di ABC Signature e Disney Television Studios assicurano una qualità narrativa e di produzione molto alta. Ma la notizia veramente esaltante è che Grey's Anatomy è già stata rinnovata per una ventunesima stagione, segno della sua ininterrotta popolarità e del suo ruolo fondamentale nella televisione contemporanea.

Se sei un fan di lunga data, o vuoi scoprire la serie dall’inizio, Disney+ ti offre tutti gli episodi delle stagioni passate per una super maratona. Con l’abbonamento Standard con pubblicità da soli 5,99 € al mese puoi accedere a questa serie, e a tutto il catalogo Disney+, ad un prezzo accessibile. Ci sono anche i piani senza interruzioni pubblicitarie, lo Standard a 8,99 €/mese e il Premium a 11,99€/mese, entrambi disponibili in formula annuale che ti permette di risparmiare due mesi sull’abbonamento. Per tutti i dettagli sugli abbonamenti ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto.

Grazie a Disney+, seguire la ventesima stagione di Grey’s Anatomy è semplicissimo. Scegli un abbonamento e aspetta il giovedì per un nuovo episodio in esclusiva. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni e per scoprire tutti gli altri incredibili contenuti inclusi nell’abbonamento a Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.