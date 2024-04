Sky WiFi: super PROMO con 100€ di Buono Amazon e 0 costi di attivazione

Di recente, Sky ha lanciato una promozione allettante dedicata ai suoi clienti, soprattutto a coloro che sono già abbonati a Sky TV e desiderano attivare una nuova offerta Sky Wifi. Questa eccezionale promozione offre un vantaggioso Buono Amazon del valore di 100€, rappresentando un'opportunità da non perdere per coloro che sono interessati ad attivare il servizio Sky Wifi. Esaminiamo attentamente i dettagli di questa allettante offerta.

Sky WiFi: i dettagli

Al momento, i clienti Sky TV che sottoscrivono online un'offerta di rete fissa Sky Wifi possono ottenere un considerabile buono Amazon del valore di 100 euro. È importante notare, tuttavia, che il costo mensile delle offerte Sky Wifi è leggermente aumentato a partire dal 4 aprile 2024, portando il costo mensile per i primi 12 mesi a 25,90€.

È essenziale agire prontamente poiché questa promozione è valida solo per un periodo limitato. Di conseguenza, è cruciale cogliere al volo questa opportunità prima della sua scadenza; in seguito, potrebbe non essere più disponibile. Si consiglia pertanto di valutare immediatamente questa possibilità al fine di non lasciarsela sfuggire.

Una volta attivata l'offerta Sky Wifi, i clienti riceveranno un'e-mail con istruzioni dettagliate su come richiedere il Buono Amazon. Sarà necessario seguire il link fornito nell'e-mail entro 7 giorni, inserire il proprio codice fiscale e il codice cliente. Dopo la verifica dei dati inseriti, il diritto al premio verrà confermato e il buono verrà inviato entro 30 giorni dalla richiesta. È importante prestare attenzione alle istruzioni fornite e rispettare i tempi indicati per non perdere l'opportunità di ottenere il buono Amazon.

Costi ed altro

Se sei un cliente Sky TV intenzionato ad aderire all'offerta Sky Wifi, questa promozione offre un'occasione imperdibile per ottenere un valore aggiunto tramite il Buono Amazon da 100€. Inoltre, il contributo di attivazione è completamente GRATUITO ONLINE.

