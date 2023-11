Gran finale Black Friday: ASUS Vivobook 15 con i5 di 12a generazione in super offerta a 499€

Il gran finale del Black Friday è servito. L'ASUS Vivobook 15, con processore i5 di dodicesima generazione e SSD da 512 GB, è in super offerta a 499€ su Amazon. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questa configurazione, grazie all'ulteriore sconto di 50€ rispetto al miglior prezzo recente pari a 549€. Ecco il link all'offerta.

A questo prezzo il computer ASUS Vivobook 15 è uno dei migliori portatili per svolgere le attività quotidiane. Inoltre, offre caratteristiche extra che lo rendono unico nel panorama del settore tecnologico, tra cui la tecnologia proprietaria Antimicrobial Guard Plus per salvaguardare la propria saluta dai batteri nocivi.

ASUS VivoBook 15 in sconto di 250€ per l'ultimo giorno del Black Friday

Il notebook Vivobook 15 di ASUS offre prestazioni importanti per ogni tipo di utilizzo. Merito di una configurazione tecnica non banale, a partire dal processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, unito a 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Un altro suo punto di forza è il display da 15 pollici, un pannello in grado di restituire immagini sorprendenti grazie alla tecnologia Nanoedge con cornice sottile. Lato intrattenimento, segnaliamo anche un sistema audio che restituisce un'esperienza sonora coinvolgente, in virtù della collaborazione tra ASUS e gli eperti audio di Dirac.

Due ulteriori caratteristiche chiave del Vivobook 15 sono la tastiera ErgoSense, ideale per lunghe sessioni di scrittura, e la connettività completa. A questo proposito segnaliamo la presenza di una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un'uscita HDMI e un jack audio combinato.

Puoi acquistare ASUS VivoBook 15 in offerta a 499€ su questa pagina, così da risparmiare 250€ rispetto al prezzo di vendita consigliato.

