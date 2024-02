GPT Copilot: Microsoft rilascia chatbot per attività specifiche

A gennaio, Microsoft ha annunciato l’intenzione di introdurre i GPT Copilot nel suo assistente dotato di intelligenza artificiale generativa. Questi sono stati progettati per essere chatbot IA specializzati, creati per accettare domande per argomenti e attività specifici. Dopo quasi un mese sembra che alcuni di questi chatbot stiano finalmente iniziando a essere distribuiti al grande pubblico. Jordi Ribas, corporate Vice President and Head of Engineering di Microsoft e Product for Copilot and Bing, ha pubblicato un post sulla nuova disponibilità dei GPT Copilot sul suo account X (ex Twitter). Nel suo messaggio, Ribas ha dichiarato: “Abbiamo implementato alcuni GPT Copilot in Microsoft Copilot. Possono aiutarti a creare progetti, pianificare la tua prossima vacanza, imparare a cucinare una nuova ricetta o creare un piano di allenamento personalizzato. I GPT sfruttano le istruzioni contestuali nel prompt e nelle informazioni sul dominio come parte del grounding (RAG) data”.

We've rolled out a few Copilot GPTs in Microsoft Copilot. They can help create designs, plan your next vacation, learn to cook a new recipe, or create a custom workout plan. GPTs leverage contextual instructions in the prompt and domain info as part of the grounding (RAG) data. pic.twitter.com/q5ZJ19HUHt — Jordi Ribas (@JordiRib1) February 26, 2024

GPT Copilot: come funzionano i chatbot di Microsoft

I quattro chatbot Copilot sono etichettati come Designer, Pianificatore di vacanze, Assistente in cucina e Fitness Trainer. Gli utenti Copilot possono fare clic su uno dei quattro GPT Copilot e porre domande su tali argomenti. Questi dovrebbero rilasciare risposte più specifiche rispetto al semplice utilizzo del normale chatbot Copilot. Nell'esempio mostrato nel suo post X, Ribas mostra in azione il Fitness Trainer. Quest’ultimo che offre una risposta dettagliata a una domanda su come effettuare un adeguato defaticamento dopo un allenamento. Inoltre, il chatbot consiglia anche dei link di YouTube (o di altri siti web), che permettono all’utente di approfondire il tema della risposta.

Sempre il mese scorso, Microsoft ha anche annunciato che prevede di rilasciare una nuova app chiamata Copilot GPT Builder. Questa dovrebbe permettere agli utenti che pagano un abbonamento Copilot Pro (a 20 dollari al mese) di creare i propri GPT Copilot. Purtroppo, attualmente l’azienda di Redmond non ha rilasciato una data di rilascio per tale app. Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi.