YouTube: nuove politiche per la trasparenza dei contenuti AI

YouTube ha annunciato nuove politiche relative alla gestione dei contenuti creati tramite AI sulla sua piattaforma. Queste includono nuovi requisiti di divulgazione responsabile per i creator, nuovi strumenti per richiedere la rimozione di deepfake e la possibilità per i partner musicali di richiedere la rimozione di musica generata dall'AI che imita la voce cantante o rappante di un artista. Con un post sul proprio blog, YouTube ha affermato che, sebbene abbia già introdotto norme contro i contenuti manipolati, “le nuove potenti forme di narrazione dell'intelligenza artificiale possono essere utilizzate anche per generare contenuti che hanno il potenziale di fuorviare gli spettatori, in particolare se non sono consapevoli che il video è stato alterato o è stato creato tramite AI”. Adesso, i creator dovranno dichiarare esplicitamente quando pubblicano contenuti manipolati o sintetici che sembrano realistici.

YouTube: rimozione di deepfake e di musica generata dall’AI

Le nuove regole di YouTube saranno estremamente utili per evitare problemi ed evitare che un video generato dall’AI venga spacciato per vero. Come ricorda ancora l’azienda, “ciò è particolarmente importante nei casi in cui i contenuti trattano argomenti delicati, come elezioni, conflitti in corso e crisi sanitarie pubbliche, o funzionari pubblici. I creator che scelgono costantemente di non divulgare queste informazioni potrebbero essere soggetti alla rimozione dei contenuti, alla sospensione dal Programma partner di YouTube o ad altre sanzioni”. YouTube ha dichiarato inoltre di voler lavorare con i creator, in modo da assicurarsi che essi comprendano i nuovi requisiti di pubblicazione. Tuttavia, osserva che alcuni contenuti AI, anche se etichettati, potrebbero essere rimossi se utilizzati per mostrare "violenza realistica".

YouTube ha anche introdotto un nuovo strumento per contrastare la pubblicazione illecita di video AI. Questo consente agli utenti di richiedere la rimozione di contenuti AI che presentano deepfake. Tuttavia, l'azienda chiarisce che non tutti i contenuti segnalati verranno rimossi, lasciando spazio alla parodia o alla satira. Infine, l'azienda permetterà ai partner musicali di richiedere la rimozione di musica generata tramite AI che riproduce la voce di un artista. Il sistema di rimozione dei contenuti sarà disponibile solo per alcune etichette e i distributori. Si tratta di quelli che rappresentano gli artisti che partecipano ai primi esperimenti musicali con l'intelligenza artificiale di YouTube. L’azienda ha infine dichiarato che nei prossimi mesi continuerà ad espandere l'accesso ad altre etichette e distributori.