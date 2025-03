GP di Thailandia: gli orari delle gare di Moto GP, Moto 2 e Moto 3 e dove vederle

Tra poche si svolgerà la prima gara del Motomondiale 2025, con il GP di Thailandia, in programma domenica 2 marzo. Le gare prenderanno il via alle 6 del mattino (ora italiana) con la Moto 3 a cui seguirà la Moto 2 e poi la Moto GP. Come sempre, tutte le gare saranno trasmesse in diretta TV da Sky oltre che in diretta streaming su NOW.

Per seguire il Motomondiale in streaming su NOW è sufficiente attivare il Pass Sport, che costa 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese. Il Pass in questione garantisce l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky (considerando sia il pacchetto Calcio che quello Sport) permettendo, quindi, di seguire anche la Formula 1, la Champions League e molto altro.

Per attivare il Pass (l'accesso ai contenuti è immediato) basta raggiungere il sito ufficiale di NOW, tramite il link riportato qui di sotto.

GP Thailandia: gli orari delle gare di Moto GP, Moto 2 e Moto 3

Ecco gli orari per seguire le gare del GP di Thailandia, in programma domenica 2 marzo, dall'Italia:

Ore 6: Moto 3

Ore 7.15: Moto 2

Ore 9: Moto GP

Per tutte e tre le gare è prevista la diretta streaming su NOW, per gli utenti che hanno attivato il Pass Sport, disponibile di seguito a partire da 14,99 euro al mese. Ricordiamo che tramite NOW è possibile seguire tutti e 22 i Gran Premi in programma nel corso della stagione 2025 del Motomondiale. Si tratta, quindi, di un'occasione davvero irrinunciabile per gli appassionati che hanno la possibilità di seguire l'intera stagione (tutto il week end di ogni Gran Premio, non solo le gare) con un prezzo contenuto. L'attivazione del Pass consente l'accesso immediato ai contenuti.

Per attivare il Pass Sport di NOW basta seguire il link qui di sotto.

Fonte immagine di copertina: Ufficio Stampa Ducati

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.