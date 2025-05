GP di Monaco: dove vedere il weekend di F1 in diretta streaming

Si avvicina il GP di Monaco 2025, una delle gare più celebri e affascinanti del calendario di Formula 1. Dopo l'appuntamento di Imola, la F1 fa tappa in uno dei circuiti più prestigiosi della storia, quello di Monaco. La novità più significativa per l’edizione di quest’anno è l'introduzione dell'obbligo di effettuare due soste ai box durante la gara.

Nonostante l’entusiasmo, la stagione non è partita nel migliore dei modi per i protagonisti della Ferrari: Charles Leclerc, originario proprio del Principato, e Lewis Hamilton, entrambi stanno inseguendo McLaren, Red Bull e Mercedes in classifica.

GP Monaco 2025: programma e dove vedere il weekend di prove e gara

Dopo la vittoria a Imola, Max Verstappen si è avvicinato al leader del campionato Oscar Piastri, riducendo il gap a soli 22 punti. I piloti McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, sono attualmente in testa al Mondiale e puntano a mantenere la loro posizione di vertice.

Piastri punta a rafforzare il comando della classifica, mentre Verstappen, vincitore per due volte nel Principato, è deciso a contrastare la leadership dopo il successo recente a Imola. La Mercedes, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, dovrà fare i conti con il possibile degrado delle gomme, tenendo d’occhio il giovane George Russell. Tra i protagonisti del weekend anche Kimi Antonelli, appena diciottenne, che si appresta a vivere una grande sfida, insieme agli altri debuttanti.

Ecco il programma completo del weekend:

Sabato 24 maggio

12:30 – 13:30: Terza sessione di prove libere;

16:00: Qualifiche

Domenica 25 maggio

15:00: Gara.

