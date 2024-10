GP Austin 2024: gli orari del weekend di F1, ritorna la Sprint

Un mese di pausa e finalmente tornano a suonare i motori della Formula 1. Questo weekend si riparte dagli Stati Uniti con l'attesissimo Gran Premio di Austin con tanto di Sprint Race che ci dirà molto sulle ambizioni di Lando Norris per provare a strappare il titolo a Max Verstappen, al momento in vantaggio di 52 punti.

GP USA di Austin 2024: gli orari italiani del weekend

Questo il programma del weekend del GP degli Stati Uniti di Formula 1:

Venerdì 18 ottobre

Prove libere: ore 19.30-20.30

Qualifiche Sprint: ore 23.30

Sabato 19 ottobre

Sprint Race: ore 20

Qualifiche: ore 24

Domenica 20 ottobre

Gara: ore 21

