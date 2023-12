Gotham Knights per PS5 al nuovo minimo storico su Amazon (Deluxe Edition)

Il videogioco Gotham Knights (Deluxe Edition) per PS5 è tra le offerte del momento di casa Amazon. Lo puoi acquistare a soli 22,99€ (nuovo minimo storico) invece di 31,99€, grazie allo sconto del 28%. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 7,67€ al mese. Per aderire a questa opzione basta scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Gotham Knights per PS5 è uno dei migliori videogiochi che puoi acquistare per Natale. Tra i suoi principali punti di forza segnaliamo la skin personalizzata "233" per la Batcycle e i contenuti scaricabili del Visionary Pack.

Gotham Knights per PS5 in offerta a 22,99€ su Amazon

In Gotham Knights preparati a vestire i panni di Batgirl, Cappuccio Rosso, Robin e Nightwing, vale a dire la nuova generazione di supereroi DC. Mettiti alla prova, dimostrando di essere all'altezza del ruolo di protettore di Gotham City, all'indomani della morte di Batman.

Combatti i cattivi in scontri leggendari, sii pronto ad affrontare sempre nuove sfide e risolvi i misteri che aleggiano sulla città. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè infliggere una sonora sconfitta al Cavaliere Oscuro. Riuscirai in questa impresa?

La confezione di vendita include il gioco base e i contenuti scaricabili Visionary Pack, con elementi decorativi, equipaggiamento e skin per i personaggi ispirate alla serie Batman of the future.

Il videogioco Gotham Knights (Deluxe Edition) per PS5 è in offerta al nuovo minimo storico su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, di conseguenza gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.