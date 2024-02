Google Workspace: provalo GRATIS e poi 11,50€ al mese per tutti i servizi lavorativi Google

Google Workspace è una suite di strumenti e servizi di produttività basati su cloud offerti proprio da Google e oggi, questo complesso di servizi e strumenti è testabile gratis per poi essere offerto a 11,50€ al mese. Progettato per l'ambiente lavorativo e collaborativo, Google Workspace offre una vasta gamma di applicazioni per la gestione delle comunicazioni.

Due settimane di test completamente gratuite di Google Workspace

Google Workspace Business Standard offre una solida suite di strumenti di produttività per le aziende a un prezzo super accessibile di 11,50€ al mese per utente. Questo piano fornisce un'email aziendale personalizzata e sicura, garantendo una comunicazione professionale e protetta per gli utenti e, inoltre, è possibile testare il servizio in maniera totalmente gratuita.

Con Google Workspace Business Standard, le riunioni aziendali diventano più efficienti grazie alla possibilità di organizzare riunioni video con fino a 150 partecipanti. Inoltre, la funzionalità di registrazione consente di registrare le riunioni per rivederle in seguito o condividerle con coloro che non hanno potuto partecipare in tempo reale.

L'archiviazione in pool di 2 TB per utente fornisce ampio spazio per conservare e condividere documenti, file multimediali e altro ancora, consentendo una collaborazione senza problemi tra i membri del team.

Per garantire la sicurezza dei dati aziendali, Google Workspace Business Standard include controlli di gestione e sicurezza avanzati, che consentono agli amministratori di monitorare e gestire gli account utente, i dispositivi e l'accesso alle risorse aziendali. In caso di necessità, gli utenti possono beneficiare dell'assistenza standard inclusa nel piano.

Google Workspace, dunque, è un servizio in cloud in cui è possibile sfruttare una vasta serie di strumenti e servizi offerti da Google stesso, il che non solo assicura un'enorme qualità dei servizi stessi ma anche una forte stabilità. Il tutto è offerto con due settimane di prova gratuita per poi accedere ad un abbonamento di soli 11,50€ al mese.

