Google: Windowing per i tablet Android, scopriamo di cosa si tratta

Google sta attualmente sperimentando una nuova funzionalità per i tablet Android che offrirà agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione delle app. Questa novità, chiamata "windowing", permetterà di ridimensionare le finestre delle app e di organizzare liberamente le varie applicazioni sullo schermo, facilitando così il multitasking. La funzionalità è attualmente disponibile in anteprima per gli sviluppatori e, per le app compatibili, consentirà anche di aprire più istanze di una stessa applicazione.

Al momento, le app sui tablet Android vengono eseguite in modalità a schermo intero per impostazione predefinita. Con l’introduzione di questa nuova modalità, ogni app si aprirà all'interno di una finestra indipendente dotata di controlli che permettono di spostarla, ingrandirla o chiuderla. Inoltre, nella parte inferiore dello schermo sarà visibile una barra delle applicazioni che mostrerà le app attive, migliorando la gestione del multitasking.

Questa funzione è simile a Stage Manager di Apple per iPad, che consente di ridimensionare e spostare le finestre, o a quello che offrono i sistemi operativi desktop tradizionali. Anche Samsung ha introdotto da tempo un sistema di gestione delle finestre, noto come DeX, che porta un'esperienza simile a quella di un desktop sui dispositivi Android, come telefoni e tablet Galaxy.

Come attivare questa nuova funzionalità

Una volta che la funzionalità sarà disponibile per tutti, gli utenti potranno attivarla tenendo premuto il bordo superiore della finestra dell'app. Chi utilizza una tastiera potrà attivare la modalità finestra utilizzando la combinazione di tasti Meta + Ctrl + Giù. Per uscire, sarà sufficiente chiudere tutte le finestre attive o trascinare una finestra verso la parte superiore dello schermo.

Google ha sottolineato che anche le app che funzionano esclusivamente in modalità verticale saranno ridimensionabili, anche se questo potrebbe causare alcuni problemi di visualizzazione. Tuttavia, l’azienda prevede di risolvere queste limitazioni ottimizzando il ridimensionamento delle app in un futuro aggiornamento. Attualmente, gli utenti interessati possono provare questa funzione scaricando la versione Android 15 QPR1 Beta 2 sui Pixel Tablet.