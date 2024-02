Google sostituisce “Bard” con “Gemini” e lancia modello Ultra 1.0

Google ha annunciato il rebranding del suo chatbot AI Bard. Infatti, da oggi ovvero prenderà lo stesso nome del modello AI più potente di Big G, ovvero Gemini. La variante Pro 1.0 è ora disponibile in più di 40 lingue e oltre 230 paesi. Sissie Hsiao, vicepresidente di Google e direttore generale delle esperienze Gemini e Google Assistant, ha affermato sul rebranding di Bard: “Da quando abbiamo lanciato Bard l'anno scorso, persone in tutto il mondo lo hanno utilizzato per collaborare con l’AI in un modo completamente nuovo: per prepararsi a colloqui di lavoro, eseguire il debug di codici, fare brainstorming su nuove idee di business o, per creare immagini accattivanti. La nostra missione con Bard è sempre stata quella di darti accesso diretto ai nostri modelli di intelligenza artificiale. Gemini rappresenta la nostra famiglia di modelli più capace. Per riflettere questo, Bard ora sarà semplicemente conosciuto come Gemini.”

Gemini: rilasciata app per Android e Gemini Advanced

Oltre a un nuovo nome, Google ha lanciato un'app mobile di Gemini per Android. Gli utenti possono anche sostituire Google Assistant con quest’ultima. Pronunciando la frase "Ehi Google", si potrà lanciare direttamente l’app, con la possibilità di contestualizzare ciò che sta accadendo sullo schermo. Google afferma inoltre che questa app supporta la maggior parte delle funzionalità di Assistant. Tra queste vi sono l'impostazione dei timer, l'effettuazione di chiamate, il controllo dei dispositivi domestici e altro ancora. Per quanto riguarda iOS, i possessori di iPhone potranno accedere all'assistente utilizzando la normale app Google. L’app Gemini per Android e l'aggiornamento dell'app Google su iOS saranno inizialmente disponibili solo per gli utenti negli Stati Uniti. Tuttavia, nelle prossime settimane, tale update dovrebbe essere rilasciato nel resto del mondo.

L’altra novità di Google riguarda il rilascio una versione a pagamento dell'assistente. Chiamato Gemini Advanced, è alimentato dal “modello AI all'avanguardia più capace di Google”, ovvero Ultra 1.0. L'azienda afferma che Gemini Advanced è molto più capace in compiti altamente complessi, come scrivere codice, ragionare, seguire istruzioni sfumate, completare attività creative e altro ancora. Inoltre, con la versione Advanced, è possibile ottenere conversazioni più lunghe e dettagliate. Gemini Advanced è ora disponibile in inglese in oltre 150 paesi. Come Copilot Pro di Microsoft, il suo prezzo è di 19,99 dollari al mese. Tuttavia, questo modello è legato all'abbonamento Google One, che offre vantaggi aggiuntivi, come 2 TB su Google Drive. Inoltre, gli utenti possono anche provare gratuitamente per due mesi il piano Google One AI Premium.