Google Sol: il nuovo cavo sottomarino che collega Florida ed Europa per potenziare la connettività globale

Il panorama delle infrastrutture digitali globali si arricchisce di una nuova, ambiziosa iniziativa: un collegamento diretto tra la costa orientale degli Stati Uniti e l’Europa, progettato per rispondere alla crescente domanda di connettività generata dall’espansione di servizi cloud, streaming e intelligenza artificiale. Il nuovo cavo sottomarino di Google, battezzato Sol, si propone di ridefinire gli standard di resilienza e prestazioni, inaugurando una nuova era di scambi digitali tra i due continenti.

Il progetto Sol

Il progetto Sol nasce dall’esigenza di offrire un’infrastruttura all’avanguardia capace di supportare il traffico dati in costante crescita. Il team di Google ha affermato di star costruendo Sol per rispondere alle crescenti esigenze di connettività tra Stati Uniti ed Europa, garantendo maggiore resilienza e prestazioni superiori per i nostri servizi cloud.

Il cavo, realizzato in fibra ottica di ultima generazione, partirà da Palm Coast in Florida e raggiungerà la città di Santander, sulla costa settentrionale della Europa. Il nome stesso, evocativo del “sole” nelle lingue spagnola e portoghese, simboleggia la volontà di illuminare e potenziare le connessioni digitali tra le due sponde dell’Atlantico.

Tracciato del cavo

Il tracciato del cavo sottomarino è stato studiato per massimizzare sia l’efficienza sia la sicurezza: attraversando l’oceano, toccherà punti strategici come Bermuda e le isole Azzorre prima di approdare nel Vecchio Continente.

La scelta di questi approdi non è casuale: il percorso è stato selezionato per garantire condizioni climatiche favorevoli e ridurre al minimo i rischi operativi, aumentando così l’affidabilità complessiva del sistema.

Collaborazione con DC Blox

Per la realizzazione della stazione di approdo negli Stati Uniti, Google ha stretto una collaborazione con DC BLOX, società specializzata nello sviluppo di infrastrutture digitali avanzate. Il risultato sarà la costruzione della Palm Coast Cable Landing Station, una struttura di 20 acri che diventerà operativa nel primo trimestre del 2027.

Questo hub tecnologico fungerà da nodo di smistamento fondamentale, collegando la Florida direttamente alla regione cloud del South Carolina e, di conseguenza, ai principali data center europei, tra cui quelli di Madrid.

Unicità geografica

La vera innovazione di Sol risiede nella sua unicità geografica: sarà il primo sistema a connettere direttamente la Florida all’Europa, bypassando i tradizionali snodi di New York e Lisbona e offrendo così una rotta alternativa e più efficiente.

Questa soluzione, inoltre, lavorerà in sinergia con Nuvem, altro progetto strategico di Google già annunciato e in fase di sviluppo, che collegherà South Carolina, Bermuda, Azzorre e Portogallo entro il 2026. L’interconnessione tra Sol e Nuvem permetterà di creare una rete ridondante e resiliente, capace di gestire efficacemente i picchi di traffico e di garantire una bassa latenza per tutte le applicazioni digitali, dall’intrattenimento ai servizi AI powered.