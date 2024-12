Google sceglie MediaTek per i Pixel 10: un cambiamento epocale

Google ha deciso di rompere con la tradizione, abbandonando Qualcomm come fornitore di modem 5G per i suoi smartphone Pixel. Per la prossima generazione di dispositivi, i Pixel 10, l’azienda ha optato per MediaTek, segnando un cambiamento significativo nella sua strategia mobile.

Questa scelta rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore indipendenza di Google nella produzione dei propri dispositivi. Dopo aver sviluppato il chipset proprietario Tensor per ridurre la dipendenza da Samsung, il gigante tecnologico punta ora su MediaTek per la connettività 5G.

Il modem selezionato, il T900, è una novità assoluta dell’azienda taiwanese, progettato per rispettare le specifiche più avanzate del 5G. Si prevede che possa offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, anche se la mancanza di un ampio test sul campo introduce un margine di rischio nella decisione.

I prossimi Google Pixel saranno di un livello ancora più alto sotto tutti i punti di vista

Con questo cambio di rotta, Google dimostra la volontà di esplorare nuove collaborazioni e soluzioni tecnologiche, riducendo gradualmente la dipendenza dai tradizionali fornitori di componenti. Questo passo potrebbe anche influenzare l’intero mercato mobile, spingendo altri produttori a rivalutare le loro partnership consolidate.

Oltre alla scelta del modem MediaTek, Google continua a migliorare il suo chipset Tensor. Il nuovo Tensor G5, previsto per i Pixel 10, offrirà avanzamenti significativi nel comparto fotografico. Tra le novità spicca la capacità di registrare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo con HDR, un netto miglioramento rispetto alla limitazione a 30fps delle generazioni precedenti. Si vocifera inoltre che i futuri Pixel 11 potrebbero introdurre uno zoom ottico fino a 100x, posizionandosi tra i migliori del settore in termini di fotografia.

Con queste innovazioni, Google conferma il suo impegno a mantenere i Pixel competitivi ai massimi livelli. La combinazione di nuove tecnologie e partnership audaci sottolinea l’intenzione dell’azienda di affermarsi come leader nel mercato degli smartphone, offrendo dispositivi sempre più avanzati e performanti.