Google rilascia nuovo update all’algoritmo del motore di ricerca

La notizia era attesa nelle prossime settimane ma Google ha deciso di anticipare i tempi. Con un post sul proprio account X (ex Twitter), l’azienda di Mountain View ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento dell’algoritmo core, ribattezzato “October 2023 core update”. Si tratta del terzo update dell’algoritmo rilasciato quest’anno, dopo quelli di maggio e agosto 2023. Come sempre, anche in questo caso, il completamento delle modifiche dovrebbe richiedere fino a 2 settimane. Proprio per questo motivo, è normale che durante questo periodo si verifichino cambiamenti nella SERP.

Today we released the October 2023 core update. We'll update our ranking release history page when the rollout is complete: https://t.co/pooeFs6tEC — Google Search Central (@googlesearchc) October 5, 2023

Com’è noto, l’azienda di Mountain View rilascia diversi aggiornamenti principali della Ricerca Google per migliorare la qualità e contrastare i vari tentativi di ingannare il sistema. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero riscontrare un impatto negativo dei loro siti nella SERP. Google ricorda che, in questo caso, non bisogna fare nulla, poiché ciò non significa che ci siano problemi con le pagine web. Come ricorda Google nella sua pagina di supporto “Gli aggiornamenti principali generali tendono a essere eseguiti a intervalli di pochi mesi. Le prestazioni dei contenuti interessati nella Ricerca o in Discover potrebbero non essere recuperate (supponendo che siano stati apportati miglioramenti) fino al rilascio del successivo aggiornamento principale generale”.

Il recente Core Update non è l’unico aggiornamento rilasciato da Google. Proprio poche ore prima, l’azienda di Mountain View aveva annunciato il rilascio dell’aggiornamento Anti-Spam di ottobre 2023. Quest’ultimo è indirizzato ai siti che utilizzano tecniche di spam per ingannare il motore di ricerca, mostrando sulla SERP contenuti diversi rispetto a quelli che poi vengono offerti agli utenti. In un altro post su X, Google ha specificato che “Normalmente cerchiamo di tenere separati aggiornamenti come questi, ma non è sempre possibile. Ma chiunque cerchi di capire i cambiamenti, è piuttosto semplice. Se non invii spam e vedi modifiche, potrebbe trattarsi dell'aggiornamento principale. Se invii spam e vedi modifiche, probabilmente si tratta dell'aggiornamento spam. I siti che non inviano spam non dovrebbero vedere modifiche per questo motivo”.

Google non ha rivelato i motivi per cui rilasciato il nuovo Core update un mese dopo la fine dell’implementazione del precedente (il 7 settembre). Questo aggiornamento potrebbe sistemare alcuni parametri che hanno portato ad un’importante messa in risalto nei risultati di ricerca di siti UGC (User Generated Content), come LinkedIn, Reddit o Quora. Tuttavia, per comprendere al meglio i risultati di questo aggiornamento, è necessario attendere ancora qualche settimana.