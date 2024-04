La VPN di Google One verrà rimossa per inutilizzo

Nell'ottobre 2020, Google ha aggiunto una nuova funzionalità come parte del suo servizio di archiviazione cloud Google One. Si chiamava semplicemente VPN di Google One ed era inclusa per offrire alle persone un modo semplice per crittografare i propri dati Internet. Il servizio era disponibile per gli abbonati che pagavano piani che includevano 2 TB di spazio di archiviazione sul cloud e oltre. Tuttavia, presto tale servizio non sarà più disponibile. Secondo quanto riferito dal sito 9to5Google, gli abbonati di Google One hanno ricevuto un'e-mail questa settimana che li informava che la VPN di Google One verrà chiusa “entro la fine dell'anno”.

VPN di Google One: la VPN integrata di Google Pixel continuerà a funzionare

L'e-mail inviata utenti di Google One non offriva un motivo specifico per l'arresto della funzionalità VPN. Tuttavia, secondo una dichiarazione di un portavoce dell'azienda a 9to5Google, tale servizio è stato chiuso perché il team “ha scoperto che le persone semplicemente non lo utilizzavano”. La dichiarazione aggiunge che la rimozione della funzionalità consentirà al team di “supportare più funzionalità richieste con Google One”. Anche se la funzione VPN di Google One non sarà presto disponibile, i possessori di smartphone Pixel 7 e versioni successive potranno comunque utilizzare gratuitamente il servizio VPN di Google integrato. L’azienda di Mountain View continuerà inoltre a offrire una funzionalità VPN per gli abbonati al suo servizio wireless Google Fi.

Recentemente, alcuni utenti hanno segnalato che i servizi VPN di Google stavano confondendo le impostazioni DNS in Windows 10 e 11 con le proprie impostazioni. Google non ha dichiarato se questo sia stato uno dei motivi dietro la chiusura della VPN da parte di Big G. La deprecazione della VPN di Google One non è l’unica “brutta sorpresa” ricevuta dagli utenti. Nella sua e-mail, la società ha anche rivelato che smetterà di offrire la spedizione gratuita per alcuni ordini di stampe per il suo servizio Google Foto in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e UE. L'offerta di spedizione gratuita terminerà il 15 maggio. Dall’altro lato, l’azienda ha annunciato che offrirà l'accesso gratuito a molte funzionalità basate sull'intelligenza artificiale disponibili in Google Foto. Ciò includerà l'uso gratuito limitato dello strumento Magic Editor, che in precedenza era un’esclusiva Pixel.