Google annuncia il supporto offline per il Trova mio dispositivo

Google vuole semplificare agli utenti la pratica di ritrovare i propri smartphone, tablet e altri dispositivi Android smarriti. La società ha annunciato di aver rinnovato il servizio Trova il mio dispositivo. Tale funzionalità è attualmente in fase di lancio negli Stati Uniti e in Canada, ma sarà disponibile in tutto il mondo nel prossimo futuro. Il servizio supporta i dispositivi su cui è installato Android 9 e versioni successive. In un post sul proprio blog ufficiale, Google afferma che con la sua rete in crowdsourcing di oltre un miliardo di dispositivi Android, il nuovo Trova il mio dispositivo consentirà agli utenti di trovare il proprio telefono su Google Maps o di farlo squillare anche se il telefono stesso è offline. Su Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro, Trova il mio dispositivo funzionerà anche se il dispositivo è spento o se la batteria è scarica.

Google: in arrivo supporto tracker Bluetooth per Trova il mio dispositivo

Oltre a poter trovare smartphone e tablet Android, Google lancerà nel prossimo futuro una nuova funzione su Trova il mio dispositivo. Come ricorda la stessa azienda: “da maggio, potrai localizzare oggetti, come chiavi, portafoglio o bagagli con i tag tracker Bluetooth di Chipolo e Pebblebee nell'app Trova il mio dispositivo. Questi tag, creati appositamente per la rete Trova il mio dispositivo, saranno compatibili con gli avvisi di tracker sconosciuti su Android e iOS per aiutarti a proteggerti dal tracciamento indesiderato. Tieni gli occhi aperti entro la fine dell'anno per ulteriori tag Bluetooth di eufy, Jio, Motorola e altri”.

Sempre a maggio, Trova il mio dispositivo includerà un tasto “Trova nelle vicinanze” che permetterà di trovare un oggetto smarrito con un tracker Bluetooth supportato. Tale localizzatore funzionerà anche in base alla vicinanza con i prodotti Google Nest dell’utente. Infine, usando l’app, è possibile con un familiare o un amico la posizione di un dispositivo, come una chiave di casa o un telecomando. Google afferma che il nuovo servizio Trova il mio dispositivo include funzionalità di privacy come la crittografia end-to-end dei dati sulla posizione. Dispone anche di ciò che chiama segnalazione aggregata della posizione del dispositivo. Ciò aiuterà a proteggersi da eventuali attacchi hacker agli utenti.