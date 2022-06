Aggiornamento algoritmo Google Maggio 2022: i siti colpiti

Solo pochi giorni fa, gli ultimi di maggio, Google ha distribuito un aggiornamento dell'algoritmo. Come sempre quando viene apportato un core update alcuni settori vengono colpiti in modo significativo.

Google Core Update di maggio 2022 è un tipo di algoritmo totalmente nuovo. Generalmente, la tipologia di aggiornamento in questione modifica i ranking di alcuni siti web. Gli effetti si possono verificare anche dopo due settimane dal giorno dell'aggiornamento. Infatti, per alcuni portali si notano completi cambiamenti che sono già visibili.

Cosa succede quando un sito viene colpito negativamente da un aggiornamento Google? Principalmente, cambia la posizione in classifica nelle pagine di Google per diversi domini ma non per tutti. Ecco perché bisogna intervenire sulle influenze negative che ha l’algoritmo Google dopo un aggiornamento. È necessario anche fare un controllo e una analisi dopo che si verificano cambiamenti simili.

Settori colpiti dal nuovo algoritmo Google

I dati riportati da SEMRush mostrano quanta sia stato veloce l'impatto di questo nuovo algoritmo Google e i cambiamenti maggiori siano avvenuti nella nicchia immobiliare.

SISTRIX ha sottolineato che i portali più colpiti e che hanno perso la loro classifica sono i siti di dizionari e quelli di recensioni.

L'update si concentra sul soddisfare e soprattutto riconoscere il giusto intento di ricerca della parola chiave. Ecco spiegato perché i siti web di tipologia generalista stanno perdendo il loro ranking. L'esempio migliore in questo caso è proprio quello riferito ai siti con recensioni. Dall'altra parte, però, non vediamo solo domini che perdono posizione ma notiamo anche siti web che hanno guadagnano maggiore visibilità sulla SERP. Nel dettaglio troviamo portali di vendita automobili, come autoscout24.