Google Registry rilascia ufficialmente il dominio .meme

Negli ultimi anni i meme si sono diffusi a macchia d’olio sul web, soprattutto grazie a social network come Facebook e Twitter (ormai X). Naturalmente, nel corso del tempo sono nati anche svariati siti web che offrono queste immagini divertenti ai propri utenti. Per rendere il tutto più semplice, Google Registry ha rilasciato un nuovo dominio top level proprio dedicato a chi desidera creare siti web a tema meme. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “i domini .meme sono disponibili per la registrazione come parte del nostro periodo di accesso anticipato (EAP) a un costo aggiuntivo una tantum. Questa tariffa diminuisce in base a un programma giornaliero fino al 5 dicembre. Il 5 dicembre alle 16:00 UTC, i domini .meme saranno disponibili al pubblico a un prezzo base annuale tramite il tuo registrar di scelta”. Per registrare un dominio .meme durante l'EAP, è necessario accedere alla pagina get.meme.

Google Registry: i primi siti di meme con il nuovo dominio

Il nuovo dominio top level è stato rilasciato su Google Registry da poche ore, ma alcuni vecchi siti di meme hanno già deciso di adottare il dominio .meme. Si tratta di grumpycat.meme , nyancat.meme e tastieracat.meme. Ad essi si è aggiunto anche il meme tracker knowyour.meme, uno dei migliori siti per chi desidera essere sempre aggiornato sul mondo nei meme. Com’è possibile immaginare, ad oggi alcuni di questi domini .meme indirizzano gli utenti al precedente indirizzo .com o ad un'altra piattaforma. Ad esempio, le pagine find.meme e create.meme di Tenor, che permettono di trovare e creare facilmente nuove GIF animate, rimandano alla pagina ufficiale di Tenor.

Google Registry ha già rilasciato in passato diversi nomi di dominio poco convenzionale. Tra questi vi sono ad esempio .dad, .boo e persino il .ing (da poco disponibile). Tuttavia, il nuovo .meme può senza dubbio classificarsi come il più divertente dell’elenco.