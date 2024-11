Chromium: update interrompe selezione del testo su molti siti web

Quasi tutti i browser più diffusi oggigiorno usano Chromium, con Firefox e Safari come uniche eccezioni. Il lato positivo è che ciò garantisce una compatibilità universale su tutti i browser. Il lato negativo è che uno sfortunato cambiamento in Chromium colpisce tutti i browser contemporaneamente. Purtroppo, ciò è esattamente quello che sta accadendo attualmente a Chrome, Edge e altri browser basati su Chromium. Chromium 131 ha implementato una modifica al funzionamento del comportamento di selezione del testo, che ha portato molti siti web che utilizzano Tailwind, un framework CSS, a riscontrare problemi con l'evidenziazione e la copia del testo. Tecnicamente parlando, è ancora possibile copiare qualcosa. Semplicemente gli utenti non vedranno esattamente cosa stanno copiando.

Chromium: la soluzione alternativa per risolvere il bug

Google ha dettagliato le modifiche di ereditarietà per lo stile di selezione CSS più di un mese fa. Tuttavia, molti siti web sono stati comunque colti di sorpresa dalla versione di Chromium 131. I clienti segnalano problemi con la selezione del testo su tantissimi siti web. Il creatore di Tailwind CSS, Adam Wathan, ha recentemente pubblicato sul suo profilo X una soluzione alternativa che gli sviluppatori web dovrebbero implementare per correggere le evidenziazioni di testo danneggiate. La correzione comporta l'abilitazione di un flag nel file tailwind.config.js o l'aggiornamento di Tailwind alla versione 3.4.15.

Wathan ha anche detto in un commento sotto un problema di GitHub che abilitare il flag nel file di configurazione è la soluzione più semplice e immediata al problema. Infatti, aggiornare Tailwind potrebbe richiedere più tempo per testare tutto. Tale soluzione è utile per gli sviluppatori. Tuttavia, per quanto riguarda gli utenti frustrati che non riescono a copiare qualcosa da un sito web, la cosa migliore da fare è aspettare o passare temporaneamente a Firefox o Safari. L’errore dovrebbe essere risolto a breve dagli sviluppatori dei siti web, anche se non è ancora chiaro quando ciò avverrà.