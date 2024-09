Google Pixel 9 (256 GB): il top del momento, lo paghi solo 899,00€ (-100€)

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone potente, veloce, reattivo, con un design minimal, un'esperienza "pure Google" ineccepibile e un comparto fotografico degno di nota. Ovviamente ci riferiamo all'ottimo Google Pixel 9 che, nella sua iterazione con 256 GB, in colorazione "nero ossidiana", costa soltanto 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 999,00€. Cosa aspetti a prenderlo?

Google Pixel 9: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 9 è alimentato dal nuovissimo processore Google Tensor G4, un chipset progettato per offrire prestazioni eccezionali in ogni ambito, dal multitasking quotidiano al gaming e all’elaborazione avanzata di immagini e video. Grazie a questo processore, potrai sfruttare al massimo le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, migliorando la tua esperienza utente in modo fluido e intuitivo. Il device risulta perfetto per chi cerca prestazioni di livello superiore, con la potenza di elaborazione necessaria per gestire anche le applicazioni più esigenti. La combinazione del chip Tensor G4 con 8 GB di RAM garantisce un’esperienza priva di lag, anche durante l’utilizzo intensivo di app multiple o giochi graficamente avanzati. Dotato di un sensore principale da 50 MP, il Pixel 9 ti permette di scattare foto incredibilmente nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale è altrettanto potente, perfetta per selfie di alta qualità e per effettuare videochiamate nitide, anche in ambienti con poca luce.

Presenta poi un magnifico display OLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, che rende ogni interazione più fluida e piacevole. Con 256 GB di memoria interna, avrai tantissimo ampio spazio per archiviare foto, video, app, documenti e molto altro. Non dovrai più preoccuparti di dover cancellare file per fare spazio a nuovi contenuti. Questo ti permette di conservare con tranquillità tutti i tuoi ricordi più importanti, le tue playlist musicali e i tuoi giochi preferiti senza dover ricorrere a soluzioni di archiviazione esterne.

Uno smartphone potente ha bisogno di una batteria all’altezza, e il Pixel 9 non delude. La sua batteria ad alta capacità ti garantirà un’intera giornata di autonomia anche con un uso intensivo, grazie alla gestione energetica avanzata fornita dal SoC Tensor G4 e dall'intelligenza artificiale. Infine, il Google Pixel 9 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo; lo trovi disponibile su Amazon a soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

