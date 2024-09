Google Pixel 8 Pro: prezzo wow, sconto folle del 30% su Amazon

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi; se sei alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia che offra il meglio della tecnologia mobile, sappi che il Google Pixel 8 Pro risulterà la scelta ideale per le tue esigenze. Con il prezzo speciale su Amazon di 809,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo device rappresenta un'opportunità unica per chi vuole il massimo in termini di fotocamera, intelligenza artificiale e software Android. Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali.

Google Pixel 8 Pro: perché comprarlo adesso?

Uno dei principali punti di forza del Google Pixel 8 Pro è la sua fotocamera. Grazie al sensore principale da 50 MP, la fotocamera riesce a catturare immagini incredibilmente nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema include un sensore ultra grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico, che ti consentirà di scattare foto straordinarie da qualsiasi angolazione e distanza. Il device è dotato di un display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, che offre colori vividi e dettagli estremamente nitidi. Il pannello supporta anche l'HDR10+ che serve per rendere i contenuti multimediali ancora più coinvolgenti, con neri profondi e una gamma cromatica straordinaria.

Il cuore del Pixel 8 Pro è il processore Google Tensor G3, progettato direttamente dalla compagnia di Mountain View per offrire una perfetta integrazione con Android e le applicazioni che usi quotidianamente. Questo chip di terza generazione è ottimizzato per l’intelligenza artificiale, offrendo prestazioni elevate e consumi energetici ridotti. La combinazione con 12 GB di RAM garantisce fluidità in qualsiasi attività, dal multitasking pesante all'editing di video e foto, passando per il gaming. Inoltre, è dotato di 256 GB di memoria interna, più che sufficienti per archiviare tutte le tue app, foto, video e documenti senza preoccuparti dello spazio.

Questo è uno dei pochi smartphone sul mercato a offrire un’esperienza Android pura, senza bloatware o personalizzazioni invadenti. Questo significa che otterrai aggiornamenti rapidi e garantiti direttamente dalla società, sia in termini di nuove versioni del sistema operativo che di patch di sicurezza. Il supporto esteso agli aggiornamenti è un vantaggio notevole rispetto a molti altri produttori di smartphone, che possono impiegare mesi per distribuire le ultime versioni di Android. Un altro grande motivo per cui dovresti acquistare il Google Pixel 8 Pro è il prezzo su Amazon. Al costo di 809,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza paragoni e senza rivali.

