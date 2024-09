Google Pixel 7a: grazie al coupon su Amazon lo paghi solo 359€

Se sei in cerca di uno smartphone premium di fascia media, dotato di un design minimal e un processore di fascia alta, allora il Google Pixel 7a è la scelta che fa per te. Disponibile su Amazon a soli 359,00€ con IVA e spese di spedizione comprese, grazie a un coupon del 20% attivabile al checkout, questo terminale rappresenta un'opportunità imperdibile da non lasciarsi sfuggire. Corri a prenderlo adesso, è un best buy a questo prezzo.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Il Pixel 7a è mosso dal Google Tensor G2, un chip potente creato da Google. Questo processore assicura non solo prestazioni fluide e veloci per le applicazioni di uso quotidiano, ma anche un'ottimizzazione delle operazioni di intelligenza artificiale e machine learning. La fotocamera principale del terminale da 64 MP e con sensore ultra-grandangolare, è uno dei suoi maggiori punti di forza. La qualità delle immagini è eccezionale, grazie agli algoritmi avanzati di Google che esaltano colori, dettagli e performance in condizioni di bassa luce. Le tue foto saranno chiare, vivide e piene di dettagli, catturando ogni momento in modo indimenticabile.

Il Pixel 7a presenta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, che mostra colori brillanti e neri intensi. Lo schermo non solo migliora la visione di contenuti multimediali e fotografie, ma anche l'esperienza di navigazione e uso delle app. Un refresh rate di 90 Hz offre una fluidità eccellente, particolarmente notevole durante lo scorrimento e il gioco. Aarantisce un'esperienza Android pura, libera da bloatware o personalizzazioni pesanti. Ciò significa aggiornamenti di sicurezza e nuove versioni di Android in tempi più brevi rispetto ad altri dispositivi. Con il Pixel 7a, avrai sempre l'ultima versione del sistema operativo e le novità più recenti da Google. Fra le altre cose, ha una batteria da 4385 mAh, che garantisce un'eccellente durata per l'intera giornata con un uso normale.

La ricarica rapida da 18W permette di ricaricare il telefono velocemente, minimizzando i tempi di attesa e assicurando che il dispositivo sia sempre pronto all'uso. Puoi acquistare il Google Pixel 7a a un prezzo ridotto di 359,00€, grazie a un coupon del 20% utilizzabile al momento del pagamento su Amazon.

