Google Pixel 7a: costa pochissimo su Amazon, pochi pezzi, prendilo ora

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se stai cercando un nuovo smartphone di fascia media potente e versatile, leggero, compatto e risoluto, con un processore di fascia alta e performance degne di nota, sappi che il Google Pixel 7a è la scelta ideale per te. Attualmente è disponibile su Amazon a soli 359,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; questa è un'opportunità da non perdere. Con il servizio di Prime avrai accesso alla consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine, con possibilità di usufruire della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 7a è rinomato per la sua fotocamera di alta qualità, che permette di scattare foto straordinarie con facilità. Dotato di un sensore principale da 64 MP, il Pixel 7a riesce a catturare immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla modalità Night Sight. Inoltre, la funzione di fotografia computazionale di BigG (coadiuvata dall'AI) migliora ulteriormente i tuoi scatti, rendendoli vividi e professionali. Sotto la scocca è equipaggiato con il potente processore Google Tensor G2, un chipset progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione efficiente delle applicazioni. Questo processore, abbinato a 8 GB di RAM, ti assicura un'esperienza utente fluida e reattiva. Non manca poi un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz che garantisce animazioni e transizioni fluide. La sua scocca in materiali di alta qualità non solo offre un aspetto sofisticato, ma è anche progettata per resistere all'uso quotidiano. Infine, sappi che è dotato di una batteria capace di durare tutto il giorno, offrendoti l'autonomia necessaria per affrontare una giornata intensa di utilizzo.

A soli 359,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Google Pixel 7a è il best buy del giorno che non puoi lasciarti sfuggire: corri a prenderlo, a questa cifra è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.