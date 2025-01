Google Password Manager include supporto passkey su iOS

Google ha annunciato che Chrome per iOS ora supporta le passkey, ciò significa che gli utenti possono sincronizzare facilmente i propri accessi da altri dispositivi. Con il supporto per iOS e iPadOS aggiunto, Chrome ora sincronizza questo nuovo meccanismo di accesso su tutti i tipi di dispositivi, inclusi Android, macOS, Windows, Linux e ChromeOS. Dopo aver creato una passkey per un sito web o un'app, sarà possibile accedere a quel servizio utilizzando un'impronta digitale, il riconoscimento facciale, un PIN o una sequenza. Ciò elimina la necessità di utilizzare password per accedere al proprio account, il che, teoricamente, rende più difficile per gli hacker violare il tuo account. Tuttavia, l’unico problema con le passkey è il fatto che queste al momento non sono esportabili su altri browser (anche se lo saranno in futuro).

Google Password Manager: iOS 17 e iPadOS 17 come requisito minimo

Non tutti gli iPhone o gli iPad potranno però accedere a questa novità. per creare passkey in Google Password Manager in Chrome per iOS/iPadOS, è necessario avere la versione 17 o superiore di quei sistemi operativi. Questi sono i requisiti minimi per la sincronizzazione delle passkey anche da altri dispositivi. Spiegando i vantaggi delle passkey su iOS e iPad OS, Google afferma: "in precedenza, le passkey create su Google Password Manager su Android, Windows, Linux e ChromeOS non erano disponibili su iOS o iPadOS. Allo stesso modo, le passkey create su iOS o iPadOS venivano salvate su Apple Passwords (in precedenza iCloud Keychain) e non sincronizzate con altre piattaforme. Mentre Apple Passwords sincronizza le passkey sui dispositivi Apple sotto lo stesso account Apple, non estende la compatibilità ad altre piattaforme".

Per iniziare a usare le passkey di Chrome su iOS, basta impostare Chrome come provider di compilazione automatica. In primis bisognerà accedere alle Impostazioni di sistema sul proprio dispositivo iOS o iPadOS. In seguito, selezionare Generali e poi Compilazione automatica e password. Infine, alla voce Compilazione automatica da, selezionare Chrome per abilitare la compilazione automatica. Le passkey sono un'opzione di accesso piuttosto nuova e non sono ancora perfette, data la loro mancanza di esportabilità. Tuttavia, sembra che questo tipo di problema potrebbe essere presto risolto.