Google One: la VPN arriva pure su Windows e macOS

Sino a questo momento, il servizio di VPN di Google era accessibile solo ed ed esclusivamente tramite smartphone e tablet Android e iOS/iPadOS, ma da adesso in poi lo si potrà sfruttare pure su computer con sistemi operativi Windows e macOS, a patto però di sottoscrivere il piano Premium di Google One, al costo di 9,99 euro/mese e comprensivo di 2 TB di spazio sul cloud storage e funzioni avanzate per Workspace.

Google One: il servizio di VPN si può usare pure su computer

Le applicazioni per computer della VPN di Google One permettono di sfruttare il servizio in 22 paesi (tra cui è compresa anche l'Italia), andando a nascondere il reale indirizzo IP del dispositivo e, dunque, evitare che le proprie attività in Rete possano essere tracciate da eventuali malintenzionati e al fine di proteggersi dagli hacker quando vengono utilizzate delle reti Wi-Fi pubbliche.

Vale però la pena precisare che, diversamente da altre soluzioni simili, la VPN di Google One non consente di accedere a contenuti bloccati in base alla geolocalizzazione.

Un'altra cosa da considerare è che attualmente l'applicazione per Windows non dispone del supporto a 32 bit e ARM, il che significa che coloro che utilizzando computer con Windows 10 a 32 bit oppure macchine ARM non saranno in grado di potersene avvalere. Di contro, gli utenti Mac con processori Apple Silicon (es. M2), possono fruirne senza il benché minimo problema.

Coloro che non reputano soddisfacente il funzionamento del servizio di VPN di Google One possono valutare di affidarsi all'impiego di una soluzione alternativa, come nel caso di NordVPN che attualmente è sottoscrivibile a prezzo scontato.

