Google One AI Premium include Gemini Advanced alla sua suite

Alcune settimane fa, Google ha annunciato Gemini Advanced. Si tratta di un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa disponibile tramite un l’abbonamento Google One chiamato Google One AI Premium. Tale servizio ha un prezzo di 19,99 al mese e include 2 TB di spazio di archiviazione sul cloud. Nelle scorse ore Google ha annunciato nuove funzionalità per il nuovo piano, che aggiunge l'uso di Gemini Advanced alla sua suite di software di produttività.

Google One AI Premium: AI, anche VPN e monitoraggio del dark web

In un post sul blog, l’azienda di Mountain View ha affermato che, con l’acquisto di Google One AI Premium, sarà possibile accedere a Gemini AI direttamente da Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e Meet. Ciò significa che gli utenti di Gmail possono chiedere a Gemini di aiutarli a scrivere un’e-mail specifica. Inoltre, possono anche chiedere a Documenti di creare una bozza per un testo, ecc. Gemini può essere utilizzato anche per creare una tabella per il un budget familiare in Fogli o per realizzare una presentazione in Presentazioni. Come accennato in precedenza, Google One AI Premium offrirà 2 TB di spazio di archiviazione in cloud. Inoltre, gli utenti potranno utilizzare la VPN Google, funzionalità di modifica in Google Foto, monitorare il dark web e funzionalità più avanzate di Google Workspace. Infine, Big G permetterà di condividere tutte queste funzionalità con un massimo di altri cinque utenti.

Questo nuovo piano costa normalmente 19,99 dollari al mese. Tuttavia, Google consente a chiunque non è già iscritto a un piano Google One di utilizzare Google One AI Premium gratuitamente per due mesi. Tale servizio è attualmente disponibile in 150 paesi, ma per ora supporta solo la lingua inglese. Google ha anche annunciato oggi che la sua Duet AI verrà ora ribattezzata Gemini for Workplace. L’azienda di Mountain View ha inoltre rivelato che sta lanciando Gemini Business, un nuovo piano per aziende e organizzazioni più piccole ma che desiderano comunque accedere a Gemini for Workplace. Il prezzo per il nuovo piano è di 30 dollari al mese per utente, che è lo stesso prezzo di Copilot per Microsoft 365.